Ispanijos taurėje „Real“ sutrypė čempionus

Trey’us Lylesas nugalėtojams pelnė 16 taškų ir sugriebė 6 kamuolius.
Theo Maledonas prie pergalės pridėjo 13 taškų, 3 sugriebtus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Malagos komandoje rezultatyviausias buvo Aleksanderis Balcerowskis, kuris surinko 13 taškų, 4 sugriebtus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Pusfinalyje „Karališkasis“ klubas susitiks su „Valencia Basket“, kuri 95:84 (22:23, 24:11, 21:26, 28:24) įveikė Badalonos „Joventut“.
Rezultatyviausiai nugalėtojų komandoje žaidė Brancou Badio surinkęs 21 tašką ir 5 sugriebtus kamuolius.
Jeanas Montero prie pergalės pridėjo 19 taškų, 4 sugriebtus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus.
