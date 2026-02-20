SportasKrepšinis

Ispanijos taurėje „Real“ sutrypė čempionus

2026 m. vasario 20 d. 08:10
Lrytas.lt
Ispanijos krepšinio taurėje Madrido „Real“ ekipa 100:70 (28:12, 22:16, 23:16, 27:26) nepasigailėjo praėjusių metų čempionų – Malagos „Unicaja“.
Trey’us Lylesas nugalėtojams pelnė 16 taškų ir sugriebė 6 kamuolius.
Theo Maledonas prie pergalės pridėjo 13 taškų, 3 sugriebtus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Malagos komandoje rezultatyviausias buvo Aleksanderis Balcerowskis, kuris surinko 13 taškų, 4 sugriebtus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Pusfinalyje „Karališkasis“ klubas susitiks su „Valencia Basket“, kuri 95:84 (22:23, 24:11, 21:26, 28:24) įveikė Badalonos „Joventut“.
Rezultatyviausiai nugalėtojų komandoje žaidė Brancou Badio surinkęs 21 tašką ir 5 sugriebtus kamuolius.
Jeanas Montero prie pergalės pridėjo 19 taškų, 4 sugriebtus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus.
Madrido RealMalagos UnicajaBadalonos Joventut
