Juoda diena M. Buzeliui – surengė vieną blogiausių sezono pasirodymų

Lietuvio atstovaujama ekipa namuose 101:110 (23:25, 22:28, 33:34, 23:23) neatsilaikė prieš „Toronto Raptors“ (33/23) komandą.
M. Buzelis per 31 minutę surinko 4 taškus (2/3 dvit., 0/7 trit.), 6 atkovotus kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą ir 4 klaidas.
Nugalėtojus į priekį vedė Brandonas Ingramas, kuris pelnė 31 tašką (8/21 dvit., 3/5 trit., 6/7 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
„Bulls“ ekipoje rezultatyviausiai žaidė Anfernee Simonsas, pelnęs 20 taškų (3/7 dvit., 4/11 trit., 2/2 baud.).
Tai buvo jau septintasis „Bulls“ pralaimėjimas paeiliui.
Čikagos komanda su 24 pergalėmis Rytuose užima 12-ąją vietą. Toronto komanda su 33 laimėjimais rikiuojasi 5-oje pozicijoje.
„Bulls“: Anfernee Simonsas 20, Isaacas Okoro 16, Tre Jonesas 12.
„Raptors“: Brandonas Ingramas 31, Scottie Barnesas, Immanuelis Quickley ir Ja'Kobe'as Walteris po 14.
