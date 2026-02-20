KMT laukiantis N. Williamsas-Gossas: „Per sezoną turime tik kelias progas laimėti titulus“

„Tai unikalus formatas – toks pat kaip ir Eurolygos finalo ketvertas. Vienos rungtynės tave gali pašalinti iš turnyro. Taip pat žaisime ir neutralioje arenoje, tad nė viena komanda neturės namų aikštelės pranašumo. Kaip ir sakiau, tai unikalus formatas, kuriame varžytis visada sudėtinga, bet kartu ir smagu“, – kalbėjo gynėjas.
Žalgirietis pirmąją savo taurę iškovojo dar 2018 m., kai žaidė savo pirmąjį sezoną Europoje ir atstovavo Belgrado „Partizan“ ekipai. Tąkart N. Williamsas-Gossas tapo ir taurės varžybų MVP.
„Buvo puiku – tai man buvo pirmoji taurės varžybų patirtis, todėl nežinojau, ko tikėtis. Serbijoje tai taip pat buvo vienintelis kartas, kai „Partizan“ ir „Crvena Zvezda“ fanai buvo įleisti į areną kartu, tad atmosfera buvo tikrai priešiška. Tose rungtynėse nebuvome favoritai, bet mums pavyko pateikti siurprizą ir laimėti titulą. Kaip ir sakiau, toks formatas yra unikalus, o taurės varžybose gali nutikti bet kas ir visiškai nesvarbu, ar esi favoritas, ar ne“, – akcentavo N. Williamsas-Gossas.
Žalgirietis plačiau kalbėjo ir apie favoritų statusą.
„Jei žaisime savo geriausią krepšinį, turėsime tikrai gerą progą laimėti. Bet kaip ir sakiau, tokiose akistatose negali nieko nuvertinti, o taip pat turi ir susikoncentruoti į artimiausias rungtynes. Negali jau galvoti apie finalą – pirma, turi sutvarkyti reikalus pusfinalyje, tad svarbiausia bus nusiteikimas ir rungtynių plano išpildymas“, – pridėjo gynėjas.
Paklaustas, ar laimėta taurė gali suteikti gerą pagreitį ir likusiai sezono daliai, žalgirietis nedvejojo.
„Įtaka tikrai didžiulė. Per sezoną turime tik kelias progas laimėti titulus, o tai – viena iš jų. Negali to priimti lengvabūdiškai, nes kiekvienas titulas, kurį padovanoji fanams, yra labai svarbus. Tikrai atiduosime visą save – šis finalo ketvertas mums labai svarbus“, – užtikrintai kalbėjo N. Williamsas-Gossas.
Citadele KMT pusfinalis tarp „Žalgirio“ ir „Neptūno“ prasidės jau šį šeštadienį 15.15 val.
