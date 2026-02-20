Pokytis Londono „Lions“ klube: T. Sabonis laikinai paliko komandą

Oficialiame pranešime teigiama, kad T. Sabonis klubą laikinai paliko dėl asmeninių priežasčių. Jo vietą vyr. trenerio poste kurį laiką užims iki tol asistentu dirbęs Vytautas Pliauga.
V. Pliauga komandai vadovaus jau penktadienio vakarą vyksiančiose rungtynėse su Lesterio „Riders“.
„Lions“ ekipoje asistentu dirba ir Gintaras Krapikas, komandoje rungtyniauja Karolis Lukošiūnas, o klubui vadovauja Martynas Purlys.
Londono ekipoje fizinio rengimo treneriu taip pat dirba Domantas Tautkus, o Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) iki tol dirbęs Justinas Liaudinskas yra klubo komercijos vadovas.