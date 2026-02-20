SportasKrepšinis

Pokytis Londono „Lions“ klube: T. Sabonis laikinai paliko komandą

2026 m. vasario 20 d. 21:14
Lrytas.lt
Lietuviškame Londono „Lions“ klube – netikėtas pokytis: komandą laikinai paliko vyr. treneris Tautvydas Sabonis.
Daugiau nuotraukų (3)
Oficialiame pranešime teigiama, kad T. Sabonis klubą laikinai paliko dėl asmeninių priežasčių. Jo vietą vyr. trenerio poste kurį laiką užims iki tol asistentu dirbęs Vytautas Pliauga.
V. Pliauga komandai vadovaus jau penktadienio vakarą vyksiančiose rungtynėse su Lesterio „Riders“.
„Lions“ ekipoje asistentu dirba ir Gintaras Krapikas, komandoje rungtyniauja Karolis Lukošiūnas, o klubui vadovauja Martynas Purlys.
Susiję straipsniai
Londono ekipoje fizinio rengimo treneriu taip pat dirba Domantas Tautkus, o Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) iki tol dirbęs Justinas Liaudinskas yra klubo komercijos vadovas.
Tautvydas Sabonis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.