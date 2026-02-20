Pristatė vyrų rinktinės sąrašą artėjančiam atrankos langui: jame – keturi žalgiriečiai

Išsamesnių komentarų iš rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio sulauksime pirmadienį vyksiančioje spaudos konferencijoje.
Šiame atrankos lange lietuviai du kartus iš eilės susitiks su Islandijos rinktine. Pirmasis susitikimas vyks vasario 27 d. išvykoje, o antrasis – kovo 2 d. namuose, Klaipėdoje, „Švyturio“ arenoje.
Pirmajame atrankos lange Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Londone dramatiškai palaužė Didžiosios Britanijos komandą, tačiau namuose turėjo pripažinti Italijos rinktinės pranašumą. Po pirmųjų dviejų rungtynių visos D grupės komandos yra iškovojusios po vieną pergalę.
Į antrąjį atrankos etapą pateks trys stipriausios kiekvienos grupės komandos. Jame bus suformuotos keturios naujos grupės po šešias rinktines, į kurias bus perkelti ir pirmojo etapo rezultatai.
Antrajame etape Lietuvos rinktinės bei kitų dviejų D grupės komandų lauktų trys C grupės ekipos. C grupėje rungtyniauja Serbijos, Turkijos, Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės bei priešatrankinio turnyro antrosios vietos laimėtoja (Slovakija, Šveicarija arba Ukraina). Trys stipriausios grupės komandos iškovos kelialapius į Pasaulio čempionatą.
Gynėjai: Arnas Velička (Klaipėdos „Neptūnas“), Margiris Normantas (Bilbao „Surne“), Ignas Brazdeikis (Kauno „Žalgiris“), Ignas Sargiūnas (Vilniaus „Rytas“), Kristupas Žemaitis („Manisa Basket“), Mantas Rubštavičius (Kauno „Žalgiris“), Vaidas Kariniauskas („Šiauliai“);
Puolėjai: Donatas Tarolis (Klaipėdos „Neptūnas“), Ąžuolas Tubelis (Kauno „Žalgiris“), Eimantas Bendžius (Udinės APU), Matas Jogėla (Trento „Dolomiti Energia“), Mindaugas Kačinas (Sopoto „Trefl“), Mindaugas Sušinskas (Žironos „Basquet“).
Vidurio puolėjai: Laurynas Birutis (Kauno „Žalgiris“), Marekas Blaževičius (Bursos „Tofas“), Regimantas Miniotas (Pezaro „Victoria Libertas“).