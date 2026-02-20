Puikaus G. Radzevičiaus padedami baskai Ispanijos taurėje iškopė į pusfinalį

Baskai ketvirtfinalyje 91:81 (25:18, 20:15, 19:27, 27:21) nugalėjo Roko Giedraičio atstovaujamą Tenerifės „La Laguna“ ekipą.
G. Radzevičius per kiek daugiau nei 21 aikštelėje praleistą minutę pelnė 4 taškus (1/2 dvit., 2/2 baud.), tačiau prie komandos pergalės prisidėjo ne tik rinkdamas taškus.
Sezoną Vilniaus „Ryte“ pradėjęs puolėjas taip pat sugriebė 5 atšokusius kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, po kartą perėmė bei blokavo metimą, išprovokavo 4 varžovų pražangas ir surinko 15 naudingumo balų.
Tuo tarpu R. Giedraitis per 20 minučių pelnė 7 taškus (1/2 trit., 4/4 baud.), atkovojo tris kamuolius, išprovokavo dvi pražangas, gavo bloką ir surinko 10 naudingumo balų.
Nugalėtojus į priekį vedė 21 tašką įmetęs gynėjas Trentas Forrestas (28 naud.), po 14 taškų pelnė latvis Rodionas Kurucas ir prancūzas Timothe Luwawu-Cabarrot.
Pusfinalyje baskų lauks paskutiniosios ketvirtfinalio dvikovos, kurioje susikaus „Barcelona“ ir Mursijos UCAM, nugalėtojas. Pusfinalio rungtynės numatytos šeštadienį 22:00 val. Lietuvos laiku.
