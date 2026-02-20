Po patekimo į Turkijos taurės finalą – Šaro žinutė „Fenerbahce“ žaidėjams

Rungtynės prasidėjo vangiai, o sužaidus pusę pirmo kėlinio rezultatas buvo 6:7 „Turk Telekom“ naudai. Netrukus Ankaros krepšininkai spurtavo 8:0 ir susikrovė kiek solidesnę persvarą (15:8). Nors antrajame kėlinyje Šaro vyrai rezultatą išlygino (26:26), „Turk Telekom“ vėl spurtavo ir įgijo 8 taškų persvarą (37:29).
Po ilgosios pertraukos į aikštelę grįžę „Fenerbahce“ krepšininkai trečiajame kėlinyje pakeitė dvikovos situaciją – atsilikinėdami 7 taškų skirtumu (40:47) Stambulo klubo atstovai spurtavo net 14:0 (54:47) ir perėmė rungtynių iniciatyvą.
Nors ketvirtajame kėlinyje „Turk Telekom“ ne kartą buvo priartėję, perlaužti mačo eigos nesugebėjo ir Š. Jasikevičiaus treniruojama komanda žengė į Turkijos taurės finalą.
Susiję straipsniai
„Mes tiesiog toliau kovojome. Antroje pusėje mūsų energija buvo kiek geresnė. Ištraukėme rungtynes, bet nemanau, kad mūsų rodomo krepšinio užtenka sekmadienį laimėti titulą. Reikia pagerinti energiją ir fiziškumą“, – po rungtynių kalbėjo Šaras.
Nuostabias rungtynes „Fenerbahce“ gretose sužaidė Talenas Hortonas-Tuckeris, per 24 minutes surinkęs 29 taškus (6/9 dvit., 3/3 trit., 8/10 baud.), 7 atkovotus kamuolius ir 34 naudingumo balus. 17 taškų pelnė Wade'as Baldwinas (7 atk. kam.), 11 – Mikaelis Jantunenas.
Pralaimėtojų gretose 12 taškų pelnę Eurolygoje prieš porą sezonų rungtyniavęs Jaleenas Smithas, po 11 pridėjo Kyle'as Allmanas ir Marko Simonovičius.
Finale „Fenerbahce“ krepšininkų lauks Stambulo „Bešiktaš“ komanda, kitame pusfinalyje netikėtai 91:82 nugalėjusi Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkus. Finalo pradžia – sekmadienį, vasario 22 dieną, 17:00 val. Lietuvos laiku.