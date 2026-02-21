„Atrodėme bejėgiai“: G. Pertraukas viliasi „Neptūno“ atsigavimo sekmadienį

„Neptūnas“ pusfinalyje patyrė pralaimėjimą 81:119, o G. Petrauskas paaiškino, kas jam labiausiai kliuvo auklėtinių žaidime.
„Sveikiname varžovus su užtikrinta pergale, – susikrimtęs po rungtynių kalbėjo „Neptūno“ strategas. – Pirmoje pusėje dar metėme kažkokią kovą, bet antroje pusėje tikrai atrodėme bejėgiai. Gaila taip atrodyti. Vienintelis geras dalykas, kad rytoj turime rungtynes ir galime reabilituotis.
Trečiajame kėlinyje jie pradėjo žaisti fiziškiau, mes pradėjome žiūrėti į teisėjus, ieškoti pražangų. Tai ką buvome pasiruošę tiesiog dingo. Įsivėlėme į chaosą ir nesusistatėm komandos į vėžes.“
D. Sleva vengė kalbėti apie apsižodžiavimą rungtynių metu: „Aš vis dar piktas“
Antrajame kėlinyje „Žalgirio“ snaiperis po vieno iš savo taiklių tritaškių bėgo besdamas pirštu į G. Petrauską ir šaukdamas. Varžovo elgesiu nepatenkintas bandė išsireikalauti techninės pražangos amerikiečiui, bet jos nesulaukė.
Kas buvo pasakyta ir dėl kilo konfliktas?
„Neturiu komentarų“, – gūžtelėjęs pečiais trumpai atsakė treneris.
Kovoje dėl bronzos G. Petrausko lauks Vilniaus „Ryto“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ poros pralaimėtojai. Treneris buvo paklaustas, ką jo auklėtiniai turi padaryti, kad į kovą dėl medalio ateitų nenuleidę galvų ir pasirengę kovoti.
„Čia asmeninis kiekvieno žaidėjo dalykas, bet mes akcentavome rūbinėje, kad turėjome du šansus kovoti dėl medalio. Pirmu nepasinaudojome, lieka antras. Nauja diena, nauja istorija“, – teigė treneris.