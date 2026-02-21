„Galit kalt mane prie kryžiaus, „Žalgiris“ yra favoritas“: G. Žibėnas finalą pasitinka be įtampos

Sostinės ekipa šeštadienį Šiauliuose vykstančiame KMT finaliniame ketverte 106:89 sutriuškino Panevėžio „Lietkabelį“.
Vilniaus „Rytas“ neleido intrigai įsivyrauti nuo pat pradžių. Puolime siautėję sostinės krepšininkai jau pirmajame kėlinyje pelnė 29 taškus, o ilgąją pertauką pasitiko su 19 taškų pranašumu – 56:37.
„Neslėpsiu, buvo tos įtampos prieš šias rungtynes visos savaitės metu. Buvo ir traumų labai keistų. Nesijautėme labai gerai pasiruošę, bet manau labai padėjo, jog prieš tai pralaimėjome abu kartus „Lietkabeliui“, tad žaidėjai labai laukė šių rungtynių. Su įtampa susitvarkėme. Kai įmeti pirmus metimus, žaidėjai labai greitai įgauna pasitikėjimą. Žaidėjai tada atrodo gerai, treneriai atrodo gerai, komanda atrodo gerai. Labai paprasta. Pataikėme metimus ir sustabdėme varžovų lyderius“, – po pergalės kalbėjo G. Žibėnas.
Finale „Rytas“ stos į kovą prieš Kauno „Žalgirį“, kuris pusfinalyje 119:81 sutriuškino Klaipėdos „Neptūną“.
„Rytas“, žinau, kad galim, laimėsim taurę, o visa kita tik detalės“, – „Ryto“ sirgaliams pasitikėjimo netrūksta. O ką reikia daryti, kad šie žodžiai virstų realybe?
„Turime suprasti, kad rytoj laukia dvigubai aštresnis kontaktas. Tam turime būti pasiruošę, teisingai praleisti tas kelias valandas ir rytoj einame be jokios įtampos
Paklaustas, ar tiki, jog gali nurungti „Žalgirį“, G. Žibėnas atsakė cituodamas būtent buvusį „Žalgirio“ vyriausiąjį trenerį Gintarą Krapiką.
„Kiek tikime. Netikėtume – čia nebūtume. Kaip ten sakoma? Galite kalti mane prie kryžiaus, bet „Žalgiris“ yra favoritas. Žaisime tikrai be įtampos“, – šypsodamasis pareiškė „Ryto“ strategas.
Nuostabų pasirodymą sukūrė Ignas Sargiūnas. Gynėjas pataikęs 7 tritaškius pelnė 29 taškus ir surinko 31 naudingumo balą. Visi šie rodikliai krepšininkui buvo rekordiniai vilkint „Ryto“ marškinėlius.
Ar krepšininkas demonstruoja, jog gali tapti nauju komandos lyderiu?
„Ignas ilgą laiką buvo duobelėje, forma buvo kritusi, bet jo įtaka komandai yra labai didžiulė. Kai jis žaidė prasčiau, mes irgi prasčiau atrodėme. Dabar penkta pergalė paeiuliui ir tai sutampa su jo pagerėjusiu žaidimu.
Kažkiek pakeitėme jo statusą, pradedame su juo starte, gal tai jam irgi padeda. Džiaugiamės ir tikimės, kad tokią formą jis ilaikys kuo ilgiau“, – apie auklėtinio žaidimą kalbėjo treneris.
– Ignas Urbonas puikiai įsilieja į komandą. Ar jis savo žaidimu užsitarnauja vietą rotacijoje?
– Manau, kad taip. Visą savaitę akcentavome, kad mums minkšti žaidėjai nereikalingi nei treniruotėse, nei rungtynėse. Ignas vienas iš tokių, kuris tai priims asmeniškai ir į rungtynes įėjęs priims visus iššūkius, padarys gynybinius „stopus“ ir puolime nepaisys jokių autoritetų. Jo buvimas mums padeda, ypatingai, kuomet turėjome problemų su trečia pozicija. Jordanas Caroline‘as pasislinko į ketvirtą poziciją, Simas gavo traumą. Gerai, kad turime antrą komandą.
– Kokio profilio žaidėjas tai turėtų būti ateityje? Gal yra palyginimų Lietuvos krepšininkų tarpe?
– Nenorėčiau lyginti. Jis yra tiesiog Ignas Urbonas – su savo charakteriu, žaidimo stiliumi. Bet einame prie atskirų žaidėjų. Turime pabrėžti, kad pasiekėme komandinę pergalę. „Rytas“ nusipelno daugiau pagarbos.
– Kodėl nėra su komanda Jacobo Wiley?
– Jis yra išvykęs į JAV. Dėl sveikatos ir asmeninių reikalų. Jis prieš „Jonavą“ susitrenkė kelį. Tyrimai nieko blogo neparodė, bet reikia antros nuomonės iš jo gydytojo, nes tas kelis buvo operuotas, vėl pradėjo tinti. Turime gerbti jo nuomonę ir tiek. Tokiuose turnyruose su savo patirtimi ir fiziškumu labai jis praverstų mums, bet čia krepšinis, „Lietkabelis“ irgi turi problemų. Neturėtų būti kažkokių dramų.
– Kartu geras minutes žaidė Gantas Križanauskas ir Urbonas. Ar tai rodo, kad „Ryto“ piramidė veikia?
– Turbūt. Jei prieš savaitę būčiau pagalvojęs, kad mūsų antros komandos žaidėjai žais lemiamas sezono rungtynes, dauguma būtų pasukioję pirštą prie smilkinio. Bet taip atsitiko ir tikrai reikia pagirti žaidėjus, kad jie buvo pasiruošę.
– Jūsų eroje tai bus pirmas taurės finalas. Nusimėtete psichologinę naštą?
– Aišku, nemeluosiu. Norėjosi tai nutraukti, mūsų sirgaliai nusipelnė finalų, kur gali išsitaškyti. Turime skirti dalį pergalės ir jiems.
