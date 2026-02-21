„Snaiperio“ konkurse triumfavo „Gargždų“ atstovas

Didžiausia konkurso staigmena tapo tik renginio dieną dalyvauti pakviestas Vitalijus Kozys. Klaipėdos „Neptūno“ atstovas pasiekė finalą, tačiau lemiamoje kovoje pritrūko taiklumo.
Finale N. Mineikis surinko 21 tašką ir pranoko V. Kozį, pelniusį 16 taškų.
Pusfinalio etape N. Mineikis pademonstravo solidų pasirodymą, surinkęs 22 taškus ir aplenkęs Dovydą Romančenką (15) bei Jordaną Walkerį (16).
Pusfinalyje V. Kozys taip pat pelnė 22 taškus ir žengė į finalą.
Pirmajame etape geriausią rezultatą užfiksavo Jordanas Walkeris ir Nojus Mineikis, abu surinkę po 22 taškus.
Su turnyru jau po pirmojo etapo atsisveikino Nojus Kulieša (9 taškai; Panevėžio „Lietkabelis“), Evaldas Šaulys (12 taškų; Utenos „Juventus“), Trentas McLaughlinas (13 taškų; „Nevėžis-Paskolų klubas“), „Vieno šūvio“ konkursą laimėjęs 17-metis Zigmas Petraitis (17 taškų), Olinas Carteris (18 taškų; „Jonava Hipocredit“) ir Mantas Rubštavičius (18 taškų; Kauno „Žalgiris“).
