SportasKrepšinis

„Snaiperio“ konkurse triumfavo „Gargždų“ atstovas

2026 m. vasario 21 d. 18:17
Lrytas.lt
Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalio dieną vykęs „Snaiperio“ konkursas tapo vienu įdomiausių renginio akcentų. Dėl 10 tūkst. eurų prizo varžėsi 11 krepšininkų, o nugalėtoju tapo „Gargždų“ puolėjas Nojus Mineikis.
Daugiau nuotraukų (20)
Didžiausia konkurso staigmena tapo tik renginio dieną dalyvauti pakviestas Vitalijus Kozys. Klaipėdos „Neptūno“ atstovas pasiekė finalą, tačiau lemiamoje kovoje pritrūko taiklumo.
Finale N. Mineikis surinko 21 tašką ir pranoko V. Kozį, pelniusį 16 taškų.
Pusfinalio etape N. Mineikis pademonstravo solidų pasirodymą, surinkęs 22 taškus ir aplenkęs Dovydą Romančenką (15) bei Jordaną Walkerį (16).
Pusfinalyje V. Kozys taip pat pelnė 22 taškus ir žengė į finalą.
Pirmajame etape geriausią rezultatą užfiksavo Jordanas Walkeris ir Nojus Mineikis, abu surinkę po 22 taškus.
Su turnyru jau po pirmojo etapo atsisveikino Nojus Kulieša (9 taškai; Panevėžio „Lietkabelis“), Evaldas Šaulys (12 taškų; Utenos „Juventus“), Trentas McLaughlinas (13 taškų; „Nevėžis-Paskolų klubas“), „Vieno šūvio“ konkursą laimėjęs 17-metis Zigmas Petraitis (17 taškų), Olinas Carteris (18 taškų; „Jonava Hipocredit“) ir Mantas Rubštavičius (18 taškų; Kauno „Žalgiris“).
Susiję straipsniai
Evaldas ŠaulysJordanas WalkerisMantas Rubštavičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.