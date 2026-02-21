Ant „Neptūno“ trenerių supykęs D. Sleva: „Tai gali mane įskaudinti“

Žalgiriečiai KMT finalo ketvertą pradėjo 119:81 sutriuškindami „Neptūno“ ekipą, o D. Sleva varžovams per 16 minučių atseikėjo 23 taškus (3/3 dvit., 5/6 trit., 2/4 baud.), 3 sugriebtus ir 2 perimtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 28 naudingumo balus.
„Esu buvęs poros autsaiderių pusėje, tad žinau su kokiu mentalitetu jie žengia į aikštę, – pergalę pakomentavo krepšininkas. – Jie pradėjo rungtynes „karšti“. „Neptūne“ yra gerų metikų, žaidžia kitokį krepšinį nei kitos komandos. Nenoriu sakyti, jog buvo lengvos rungtynės, bet žinojome ką turėjome padaryti ir tai padarėme.“
Krepšininkas visų rungtynių metu tryško emocijomis. Jomis D. Sleva tryško net pataikęs neįskaitytą tritaškį trečiojo kėlinio pabaigoje jau pasibaigus laikui.
Vieną taiklų tritaškį krepšininkas skyrė varžovų treneriams, linko kurių krepšininkas bėgo rodydamas pirštu ir šaukdamas. Po rungtynių D. Sleva patvirtino, jog incidentas įvyko ne su krepšininkais.
„Aš nieko nesakiau. Kažkas kažką pasakė ir tada... patys žinote. Ypatingai atkrintamosiose aš bandau nusiraminti. Nenoriu pasakyti kažkokio „click bait‘o“. Man patinka kovoti, žaisti agresyviai.
Bet kai tokie dalykai nutinka – aš užaugau žaisdamas aikštelėse lauke, ten būdavo visko. Būdamas profesionalu stengiesi taip nesielgti, bet po tokio dalyko pasikeičia emocijos“, – apie konfliktą kalbėjo krepšininkas.
Ar būtent dėl šio konflikto krepšininkas tryško tokiomis emocijomis ir ar tai jam padėjo surengti tokį pasirodymą?
„Tikrai taip. Kartais tai gali mane įskaudinti, bet galiu šiek tiek tai kontroliuoti. Bet tai tikrai mane motyvuoja. Aš vis dar esu piktas. Nenoriu prisikalbėti, bandau nusiraminti“, – teigė krepšininkas