Antrasis KMT pusfinalis: „Rytas“ – „Lietkabelis“

„Rytas“ į KMT finalą bando prasibrauti pirmą kartą nuo 2020 metų, o „Lietkabelis“ pastarąjį kartą finale žaidė 2024-aisiais. Tuomet panevėžiečiai pusfinalyje 94:86 pranoko šiandienos varžovus.
Šį sezoną komandos tarpusavyje susitiko du kartus, ir abi pergales šventė Nenado Čanako auklėtiniai. Pirmojoje sezono akistatoje Panevėžyje jie 89:84 įveikė vilniečius, o antrąją pergalę pasiekė jau Vilniuje, nugalėdami šeimininkus 84:73.
Antrojo KMT pusfinalio rungtynių rezultatą ir eigą kviečiame sekti Lrytas portale. Mačo pradžia 18:45.