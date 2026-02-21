SportasKrepšinis

Antrasis KMT pusfinalis: „Rytas" – „Lietkabelis"

2026 m. vasario 21 d.
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Šiauliuose tęsiasi vienuoliktasis Karaliaus Mindaugo taurės turnyras. Po pirmojo pusfinalio vietą finale iškovojo Kauno „Žalgiris“. Tuo metu antrasis finalo dalyvis paaiškės po antrojo KMT pusfinalio, kuriame susitinka Vilniaus „Rytas“ ir Panevėžio „Lietkabelis“.
„Rytas“ į KMT finalą bando prasibrauti pirmą kartą nuo 2020 metų, o „Lietkabelis“ pastarąjį kartą finale žaidė 2024-aisiais. Tuomet panevėžiečiai pusfinalyje 94:86 pranoko šiandienos varžovus.
Šį sezoną komandos tarpusavyje susitiko du kartus, ir abi pergales šventė Nenado Čanako auklėtiniai. Pirmojoje sezono akistatoje Panevėžyje jie 89:84 įveikė vilniečius, o antrąją pergalę pasiekė jau Vilniuje, nugalėdami šeimininkus 84:73.
Antrojo KMT pusfinalio rungtynių rezultatą ir eigą kviečiame sekti Lrytas portale. Mačo pradžia 18:45.
