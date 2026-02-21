Eurolygos klubo fiasko: žiebtuvėliais apmėtyti teisėjai ir triuškinamas pralaimėjimas taurėje

Priešpaskutiniai – devyniolikti – Eurolygos turnyrinėje lentelėje esantys „Partizan“ krepšininkai patyrė triuškinamą pralaimėjimą iš jaunimo sudarytai „Mega“ ekipai rezultatu 58:80 (19:25, 17:17, 11:17, 11:21) ir iškrito iš kovos dėl taurės.
Kai ketvirtojo kėlinio pradžioje „Partizan“ atsilikinėjo rezultatu 47:61, klubo fanai pradėjo rėkauti įžeidžiančias skanduotes prieš buvusį Belgrado „Crvena Zvezda“ prezidentą, dabar užimantį Serbijos krepšinio federacijos prezidento pareigas Nebojšą Čovičių. Buvo nuspręsta nutraukti rungtynes, o teisėjai paliko aikštelę.
Eidami iš aikštelės arbitrai buvo apmėtyti žiebtuvėliais ir kitokiais daiktais. Galiausiai buvo priimtas sprendimas išvesdinti aktyviausių „Partizan“ fanų tribūną. Rungtynės buvo sustabdytos 50 minučių.
Po ilgos pertraukos į aikštelę grįžus komandoms dvikovos vaizdas nepasikeitė – per pirmąsias aštuonias ketvirtojo kėlinio minutes „Partizan“ krepšininkai pelnė vos du taškus, o „Mega“ užtikrintai kontroliavo rungtynes ir iškopė į finalą.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 20-metis Bogoljubas Markovičius, pelnęs 17 taškų. 14 taškų surinko 19-metis italas Luigi Suigo.
„Partizan“ komandoje po 12 taškų pelnė Duane'as Washingtonas bei Bruno Fernando, kuris taip pat užfiksavo ir katastrofišką plius-minus rodiklį – jam būnant aikštelėje priešininkai įmetė 35 taškais daugiau.
Finale jaunųjų „Mega“ krepšininkų lauks „Crvena Zvezda“, kitame pusfinalyje 86:66 sutriuškinusios Suboticos „Spartak“ komandą, iššūkis.
Serbijos taurėje galima registruoti tik keturis užsienečius krepšininkus. „Crvena Zvezda“ ekipai atstovaujantis Donatas Motiejūnas tarp keturių vyr. trenerio Saša Obradovičiaus pasirinktų legionierių nepateko.