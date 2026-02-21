K. Jakučionis įvardijo, kokios „Heat“ trenerio savybės jam primena Š. Jasikevičių

Pasak lietuvio, šiuos specialistus jungia ne tik gilios krepšinio žinios, bet ir išskirtinis užsivedimas siekti pergalių.
„Erikas yra puikus treneris ir lyderis. Jis labai gerai supranta žaidimą, turi didelę patirtį ir geba suburti komandą. Man jis primena Šarūną Jasikevičių bei Bradą Underwoodą, su kuriuo dirbau praėjusį sezoną Ilinojaus universitete“, – teigė K. Jakučionis.
Krepšininkas pabrėžė, kad visi trys treneriai ne tik kalba apie maksimalų atsidavimą, bet ir patys veda komandą savo pavyzdžiu.
„Jiems svarbu kiekvienos rungtynės. Jie stengiasi visus sujungti į vieną visumą ir išspausti maksimalų komandos potencialą“, – sakė jis. K. Jakučionis ir Š. Jasikevičius anksčiau kartu dirbo Barselonoje, o prisitaikymas prie NBA tempo, anot lietuvio, pareikalavo laiko.
„Pirmą kartą leidomės į ilgesnę – keturių ar penkerių rungtynių – išvyką. Net nežaidžiau, bet grįžęs jaučiausi visiškai išsekęs. Nusileidęs Majamyje pagalvojau: „Po velniais“. Tai buvo vienas didžiausių netikėtumų“, – atviravo „Heat“ naujokas.
