K. Jakučionis su „Heat“ iškovojo triuškinamą pergalę Atlantoje

„Heat“ šiose rungtynėse nė karto neatsidūrė besivejančiųjų vaidmenyje - jau pirmajame kėlinyje susikrovė dviženklį pranašumą, o lemiamame ketvirtyje dominavo, laimėdami jį net 41:22.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje svečiai spurtavo 11:0 ir atitrūko 98:75. Vėliau Majamio ekipa buvo pasiekusi ir didžiausią 34 taškų persvarą (128:94).
Po ilgesnės pertraukos „Heat“ gretose vėl žaidė visi pagrindiniai krepšininkai, tačiau ir šį kartą rotacijoje pasirodė lietuvis Kasparas Jakučionis. Įžaidėjas aikštėje praleido apie 16 minučių, pelnė 4 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, du kartus perėmė kamuolį ir dukart prasižengė.
Susiję straipsniai
Majamio komandai daugiausiai taškų pelnė Tyleris Herro (24), Bamas Adebayo (17) ir Normanas Powellas (15). Kel‘elas Ware‘as pridėjo dvigubą dublį – 14 taškų ir 12 atkovotų kamuolių.
Tuo metu „Hawks“ gretose išsiskyrė Onyeka Okongwu, pelnęs 22 taškus, Nickeilas Alexanderis-Walkeris ir CJ McCollumas surinko po 20, o Jalenas Johnsonas užfiksavo įspūdingą trigubą dublį – 16 taškų, 16 atkovotų kamuolių ir 11 rezultatyvių perdavimų.
Po šios pergalės „Heat“ pakilo į aštuntąją Rytų konferencijos vietą, o „Hawks“ žengia iškart už jų – devinti.
Miami HeatAtlanta HawksKasparas Jakučionis
Rodyti daugiau žymių