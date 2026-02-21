N. Čanakas savo auklėtinius sulygino su į natas nepataikančiais pianistais

Jo treniruojami auklėtiniai šeštadienį Šiauliuose 89:106 nepasipriešino Vilniaus „Rytui“.
„Sveikinimai „Rytui“, mes buvome siaubingi. Nėra tragedija pralaimėti „Rytui“, bet kaip mes žaidėme – tragedija. Nesitikėjome, kad žaisime kaip menininkai, lyg talentingi pianistai, bet mes grojome blogas natas. Trūksta žaidėjų, kurie mirtų dėl komandos. Rungtynės blogos kaip ir visas sezonas iki dabar“, – nusivylęs po rungtynių kalbėjo N. Čanakas.
Po rungtynių strategas iš Serbijos turėjo itin ilgą kalbą su savo auklėtiniais. Apie ką buvo kalbėta?
„Patikėkite, stengiuosi visą sezoną. Aš galiu priimti pralaimėjimus. Pralaimėjau daug rungtynių kaip žaidėjas ir treneris, bet tai nėra apie tai. Po tokių rezultatų pastaruoju metu turėjome šansą apversti sezoną. O ateiname su tokiu pasirodymu.
D. Sleva vengė kalbėti apie apsižodžiavimą rungtynių metu: „Aš vis dar piktas“
Leidome jiems pataikyti tiek tritaškių. Turbūt aš kaltas, nes nepasakiau, kad J. Walkeris, J. Hardingas ir I. Sargiūnas gali pataikyti iš toli. Atsiprašau, bet rūbinėje nepasakiau nieko tokio, ko nekalbėjau visa šį sezoną“, – įpykęs teigė „Lietkabelio“ treneris.
Prieš rungtynes paaiškėjo, jog komandai dėl traumos negalės padėti Fardawsas Aimaqas.
„Vis dar laukiame atsakymų, bet gali būti rimta, – auklėtinio situaciją apžvelgė N. Čanakas“ – Tai mūsų sezono istorija. Laukiame dar vienos nuomonės, bet gali būti rimta.“
Nenadas ČanakasPanevėžio LietkabelisVilniaus Rytas
Rodyti daugiau žymių