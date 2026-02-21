KMT pusfinalis: po pirmosios rungtynių dalies „Žalgiris“ tvirtai kontroliuoja situaciją

Šį sezoną komandos tarpusavyje susitiko tris kartus, o visas pergales šventė Lietuvos čempionai. Pirmosiose rungtynėse, dar rugsėjį, kauniečiai Klaipėdoje įrodė savo pranašumą rezultatu 84:71. Antrajame susitikime jie iškovojo triuškinamą pergalę 112:77. Paskutines tarpusavio rungtynes komandos žaidė prieš dvi savaites – tuomet Kaune „Žalgiris“ laimėjo 87:76.
KMT finalo ketverte komandos susitiko ir praėjusiais metais. Tuomet „Neptūnas“ ketvirtfinalyje eliminavo Vilniaus „Rytą“, pusfinalyje įveikė Vilniaus „Wolves“, o finale „Žalgiriui“ pralaimėjo tik paskutinėmis sekundėmis – 89:91.
Susiję straipsniai
„Žalgiris“ per dešimt KMT gyvavimo metų dar nė karto nėra praleidęs finalo ir aštuonis kartus tapo taurės nugalėtoju.
Rungtynių pradžia „Žalgiriui“ klostėsi sudėtingai – po Karlio Šilinio taškų iniciatyvą perėmė Klaipėdos „Neptūnas“, nutolęs 7:2. Vis dėlto kauniečiai greitai atsitiesė: Moseso Wrighto dėjimas leido persverti rezultatą (8:7). Klaipėdiečiai, vedami Rihardo Lomažo, dar kartą susigrąžino pranašumą (14:10), tačiau tuomet „Žalgiris“ surengė galingą atkarpą. Spurtas 13:2 pakreipė rungtynių eigą šeimininkų naudai (23:16), o kėlinio pabaigoje Sylvaino Francisco pataikytas tritaškis padidino persvarą iki dviženklės – 31:22.
Rungtynių rezultatą ir jų eigą kviečiame sekti Lrytas portale.