Po triuškinančios pergalės T. Masiulis kalbėjo apie auklėtinių klaidas ir D. Slevos konfliktą su varžovų treneriais

Pirmoje rungtynių pusėje kauniečiai susikūrė svarų 12 taškų pranašumą (56:44), tačiau trečiajame kėlinyje kauniečiai tiesiog „sprogo“.
Ąžuolas Tubelis ketvirtį pradėjo bloku, atkovotu kamuoliu, dėjimu, tritaškiu ir pataikytomis baudomis. Tokio lietuvio pasirodymo užvesti Tomo Masiulio auklėtiniai buvo nesustabdomi ir kėlinį laimėjo 35:20, o krepšininkai šėlo net po neįskaityto Dustino Slevos tritaškio.
Trečiasis kėlinys tapo tik formalumu, bet net ir jame „Žalgiris“ dominavo.
Tiesa, po pergalės kauniečių strategas T. Masiulis turėjo pastabų savo komandai.
„Sveikinimai komandai ir sirgaliams su gera pergale. Iš mano pusės, pirmoji rungtynių pusė nebuvo pavykusi, darėme nemažai klaidų gynyboje. Norėtųsi neįsivelti su Klaipėda į tą „bėk ir mesk“ žaidimą. Šiandien tas pavyko, procentai labai geri, bet norisi geriau kontroliuoti situaciją. Norisi mažiau tų klaidų“, – pergalę pakomentavo T. Masiulis
Visas rungtynes emocijomis spindėjęs D. Sleva pataikė 5 tritaškius, pelnė 23 taškus ir surinko 28 naudingumo balus.
Tiesa, antrajame kėlinyje amerikietis sugebėjo apsižodžiuoti su varžovų trenerių štabu, kas iššaukė dar didesnes emocijas ir įtampą tarp komandų.
„Matėme jų rungtynes su „Rytu“, kad ten buvo daug emocijų. Buvo akcentas, kad į tai nesivelti, koncentruotis į krepšinį. Ten buvo lengvas konfliktas, bet Dustino geriausias yra jo žaidimas. Rezultatas toks ir buvo – mažiau kalbėti, daugiau daryti“, – situaciją pakomentavo T. Masiulis.
Nuostabiu dėjimu, beveik nuo baudų linijos sužibėjo ir kitas „Žalgirio“ sunkusis kraštas Ąžuolas Tubelis. Po įspūdingo lietuvio dėjimo vėl kilo diskusijos, gal vertėtų sugrąžinti tritaškių konkursą?
„Aš nenorėčiau, kad Ąžuolas ten dalyvautų, nes vėl yra traumos galimybė, – šypsodamasis kalbėjo strategas. – Jūs, kaip žiūrovai, norite. Man jis reikalingas sveikas ryt finale.“
T. Masiulis atskleidė, jog nėra didelis ir tritaškių konkursų gerbėjas
„Aš nelabai žiūriu tuos konkursus. Čia dėl fanų viskas. Man asmeniškai tai žavesio nesuteikia, bet aš suprantu, kad tai yra gražus renginys dėl žiūrovų“
Paklaustas su kuo norėtų susitikti finale – Vilniaus „Rytu“ ar Panevėžio „Lietkabeliu“ strategas atsakymo nepateikė, teigdamas, jog jam skirtumo nėra.
Nuo 2016 metų vykstančioje KMT „Žalgiris“ triumfavo * kartus, o titulo iš savo rankų nepaleidžia nuo 2020 metų.
