Daugiau nei pusantro šimto taškų surinkusi J. Valančiūno „Nuggets“ pasiekė sezono rekordą

Denverio krepšininkai dar iki ilgosios pertraukos susikūrė solidų pranašumą (82:53), o šimtąjį tašką pasiekė dar neįpusėjus trečiajam kėliniui. Po trijų ketvirčių svečiai jau buvo surinkę 125 taškus, o rungtynes užbaigė triuškinančia 54 taškų persvara – 157:103.
„Nuggets“ ne tik pasiekė šio sezono rezultatyvumo rekordą, bet ir užfiksavo geriausią išvykos pasirodymą. Iki šiol šis sezono rekordas priklausė „Chicago Bulls“ ir „Utah Jazz“, pelniusioms po 152 taškus. Denverio ekipa taip pat buvo arti didžiausios sezono pergalės – kol kas rekordas priklauso „Charlotte Hornets“, 55 taškais sutriuškinusiai „Jazz“ (150:95).
J. Valančiūnas prie pergalės prisidėjo per 12 minučių pelnydamas 6 taškus (3/8 dvit.), atkovodamas 7 kamuolius ir atlikdamas rezultatyvų perdavimą. Tarp nugalėtojų išsiskyrė Nikola Jokičius, kuris per 29 minutes pelnė 32 taškus (7/11 dvit., 3/4 trit., 9/11 baud.), atkovojo 9 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Jamalas Murray pridėjo 25 taškus, o Julianas Strawtheris ir Timas Hardaway – po 19.
Portlando gretose rezultatyviausiai žaidė Jrue Holiday (19 tšk.), Deni Avdija ir Donovanas Clinganas (po 15 tšk.), o Scootas Hendersonas ir Vitas Krejči pridėjo po 11 taškų.
Po šios pergalės „Nuggets“ išlieka trečioje Vakarų konferencijos vietoje, o „Blazers“ šiuo metu rikiuojasi dešimti.
Denver NuggetsPortland Trail BlazersJonas Valančiūnas
