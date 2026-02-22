„Žalgirio“ ir „Ryto“ treneriai prieš finalą: apie vieną užrakinti norimą žaidėją ir ką palaikys T. Masiulio žmona

Prieš rungtynes vykusioje spaudos konferencijoje mintimis dalijosi abiejų komandų treneriai – Tomas Masiulis ir Giedrius Žibėnas, bei kapitonai – Edgaras Ulanovas ir Artūras Gudaitis.
„Kaip treneriui pusfinalio rungtynės nebuvo lengvos, bet naujos rungtynės, nauja istorija, kaip visada, svarbiausia būti susikaupus 40 minučių“, – prieš finalą sakė T.Masiulis.
„Buvo gerai, kad vakar susitvarkėme be papildomos įtampos, dabar susirinkome finalui – dėl taurės“, – teigė A.Gudaitis.
„Matosi „Žalgirio“ sudėties gylis, dydis nesikeičia, disciplina išsiryškėjusi dar labiau. Turime būti tam pasiruošę“, – apie kauniečių pavojus sakė G.Žibėnas.
A.Gudaitis yra tapęs Citadele KMT čempionu pačiais pirmaisiais turnyro metais – 2016 m. Tačiau lyginti praeito ir šio finalų jis nesiėmė.
„Svarbiausia, kad nesigailėtume, jog kažko nepadarėme. Kad galėtume pažiūrėti vienas į kitą ir pasakyti: mes viską padarėme. O rezultatas koks bus, toks bus“, – teigė „Ryto“ kapitonas.
T.Masiuliui tai galimybė laimėti pirmą titulą kaip vyr. treneriui, G.Žibėnui tai pirmasis Citadele KMT finalas. Vis tik abu treneriai akcentavo, kad šioms rungtynėms ruošėsi taip, kaip bet kurioms kitoms.
„Man kiekvienos rungtynės šį sezoną kaip finalas“, – šypsojosi T.Masiulis.
„Žalgirio“ treneris sulaukė klausimų apie kitoje barikadų pusėje žaidžiantį sūnų Gytį.
„Visada sakiau: didelio skirtumo nėra. Sergu už sūnų, bet kai žaidžiame vienas prieš kitą, esame priešai tas 2 valandas. Nieko naujo: aš noriu laimėti prieš jį, jis – prieš mane. Tegul nugali stipriausias“, – atsakė T.Masiulis.
Tiesa, į klausimą, ką Citadele KMT finale palaikys žmona, T.Masiulis atsakė konkrečiai: „Tikrai žinau – sūnų, 100 procentų. Aš esu svetimas žmogus jai“, – juokėsi žalgiriečių treneris.
Paklausti, kokį varžovą užrakintų viešbučio kambaryje prieš lemiamą kovą, strategai ir žaidėjai atsakė skirtingai.
„Noriu gero finalo – tegul žaidžia visi ir išsiaiškina“, – teigė E.Ulanovas.
„Artūrą užrakinčiau“, – į šalia sėdintį „Ryto“ kapitoną bedė T.Masiulis.
„Norėčiau Sylvainą palikti“, – juokėsi A.Gudaitis.
„Gyvename viename viešbutyje, sienos kartoninės, žinome, ką ruošia „Žalgiris“, jie žino, ką ruošiame mes. Tebūnie geras finalas kiekvienam sirgaliui, paliekame visas kambarių duris atrakintas“, – atsakė G.Žibėnas.
Citadele KMT finalas vyks šį vakarą nuo 18 valandos. Bronzinė Klaipėdos „Neptūno“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ akistata prasidės 15.15 val. Rungtynes iš Šiaulių stebėkite LRT eteryje.
Kauno ŽalgirisVilniaus RytasTomas Masiulis
