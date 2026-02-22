Asmeninį rekordą gerinęs M. Buzelis „Bulls“ nuo pralaimėjimo neišgelbėjo

M. Buzelis buvo vienas rezultatyviausių Čikagos komandoje. Lietuvis per 30 minučių pelnė 15 taškų (3/3 dvitaškiai, 2/7 tritaškiai, 3/4 baudų metimai), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius ir net 6 kartus blokavo varžovų metimus, taip pagerindamas savo NBA karjeros rekordą. Tiesa, jis taip pat dukart prasižengė ir padarė 4 klaidas.
„Bulls“ gretose rezultatyviausias buvo Joshas Giddey, surinkęs 27 taškus ir pataikęs 10 metimų iš 16, iš jų – 5 tritaškius.
Detroito ekipoje po diskvalifikacijos sugrįžęs Jalenas Durenas dominavo baudos aikštelėje – pelnė 26 taškus ir atkovojo 13 kamuolių. Cade’as Cunninghamas pridėjo 18 taškų, 13 rezultatyvių perdavimų ir 9 atkovotus kamuolius, vos per plauką likdamas nuo trigubo dublio.
Rytų lyderiai iškovojo penktą pergalę iš eilės, o „Bulls“ patyrė jau aštuntą nesėkmę paeiliui – ilgiausią šiame sezone.
„Pistons“ turėjo akivaizdų pranašumą baudos aikštelėje – iš arti pelnė 68 taškus, kai „Bulls“ atsakė 38.