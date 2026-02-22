Hayeso-Daviso vedama „Panathinaikos“ apgynė Graikijos taurę, Ispanijoje į finalą pateko lietuvių ekipa

SportasKrepšinis

2026 m. vasario 22 d.
Nigelo Hayeso‑Daviso vedama Atėnų „Panathinaikos“ komanda apgynė Graikijos taurės čempionų titulą. Finale, vykusiame Kretos saloje, PAO 79:68 (17:17, 28:12, 24:22, 10:17) pranoko principinius varžovus – Pirėjo „Olympiacos“ krepšininkus.
Lemiamu tapo antrasis kėlinys, kuriame „Panathinaikos“ susikūrė dviženklį pranašumą ir jį išlaikė iki rungtynių pabaigos. Atėnų klubas Graikijos taurę iškovojo jau 22‑ąjį kartą savo istorijoje.
Finalo ketverto MVP pripažintas N. Hayesas‑Davisas nugalėtojams pelnė 15 taškų ir atkovojo 6 kamuolius.
Svarų indėlį taip pat įnešė Nikolaos Rogkavopoulos, surinkęs 14 taškų ir pataikęs visus tris tritaškius. Jerianas Grantas bei Konstantinos Mitoglou pridėjo po 11 taškų, o Richaunas Holmesas – 8.
„Olympiacos“ gretose rezultatyviausias buvo Aleksandras Vezenkovas su 16 taškų. Tyrique’as Jonesas ir Evanas Fournier pelnė po 12 taškų, o Thomasas Walkupas prie 11 taškų dar pridėjo 9 rezultatyvius perdavimus.
Ispanijos taurėje pirmasis į finalą pateko Madrido „Real“. Karališkasis klubas po dramatiškos kovos 108:106 (16:34, 34:20, 27:25, 31:27) palaužė „Valencia“ krepšininkus. Pastarieji dar ketvirtojo kėlinio pabaigoje turėjo penkių taškų persvarą (106:101), tačiau mačo pabaigoje du iš eilės Mario Hezonjos tritaškiai nulėmė „Real“ pergalę. Madrido ekipa rungtynių metu buvo atsilikinėjo 18 taškų deficitu.
Finale „Real“ kovos su Vitorijos „Baskonia“, kuriai atstovauja du lietuviai. Baskų klubas kitame pusfinalyje 70:67 (16:21, 22:16, 11:21, 21:9) pranoko „Barceloną“.
Gytis Radzevičius prie pergalės pridėjo 7 taškus (2/2 dvit., 1/2 trit.), 3 atkovotus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus, aikštėje praleisdamas 22 minutes. Po čiurnos operacijos sveikstantis Tadas Sedekerskis nerungtyniavo.
Radivojaus Koračo taurės triumfuotojais tapo Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipa, finale 106:84 (35:25, 30:25, 16:20, 25:14) sutriuškinusi taip pat iš Belgrado kilusią „Mega“. Lietuvis šiam turnyrui registruotas nebuvo.
Vokietijoje užfiksuota staigmena – Miuncheno „Bayern“ nepavyko prasibrauti į finalą. Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai 97:103 (22:20, 14:14, 17:20, 30:29, 14:20) po pratęsimo nusileido Bambergo „Brose“ ekipai, kuri finale susitiks su Berlyno ALBA.
