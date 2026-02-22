Mažasis KMT finalas: „Neptūnas“ – „Lietkabelis“

Abi komandos pusfinalyje neturėjo didesnių šansų. Klaipėdiečiams nepavyko pristabdyti „Žalgirio“ puolimo viesulo – buvo nusileista 81:119. Tuo tarpu Panevėžio „Lietkabelis“ rezultatu 89:106 nesugebėjo mesti rimtesnio iššūkio Vilniaus „Rytui“.
Europos taurėje savo sezoną jau baigusios komandos tarpusavyje šiemet susitiko du kartus, ir abu sykius pranašesni buvo Vakarų Lietuvos atstovai. LKL atidarymo rungtynėse Panevėžyje „Neptūnas“ savo šiandienos varžovus pranoko 96:84, o antrąją tarpusavio pergalę iškovojo prieš mėnesį Klaipėdoje – 97:87.
Abi komandos į šį finalo ketvertą atvyko ne stipriausių sudėčių. „Neptūnui“ dėl peties traumos padėti negali Harrisonas Cleary ir Martyno Pacevičiaus o „Lietkabelis“ verčiasi be savo pagrindinio vidurio puolėjo Fardawso Aimaqo, komandos kapitono Vytenio Lipkevičiaus ir Nojaus Radžio.
