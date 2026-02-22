Rekordinį vakarėlį užkūręs I. Sargiūnas – apie pasiektą kerštą ir „Žalgirio“ stiprybes

Vilniečiai KMT pusfinalyje 106:89 be didesnio vargo susitvarkė su Panevėžio „Lietkabeliu“
Ignas Sargiūnas šeštadienį mušė eilę rekordų su „Ryto“ marškinėliais. Krepšininkas pelnė daugiausiai taškų (29), pataikė daugiausiai tritaškių (7) ir surinko daugiausiai naudingumo balų (31).
„Pirmi metimai įkrito, o kaip komanda radome tuos perdavimus vienas kitam, o perdavimai krito man, – bandydamas išlikti kukliu teigė I. Sargiūnas. – Išnaudojau progas, tai esu dėkingas komandos draugams. Smagu buvo. Metimai įkrito ir sunku papasakoti kažką daugiau.“
D. Sleva vengė kalbėti apie apsižodžiavimą rungtynių metu: „Aš vis dar piktas“
Vilniečiai paskutinį kartą KMT triumfavo 2019 metais. Po metų „Rytas“ finale nepasipriešino Kauno „Žalgiriui“, o nuo to laiko Giedriaus Žibėno auklėtiniai nė karto nežaidė finale, o du sykius iš viso nesugebėjo patekti į KMT finalinį ketvertą.
Taurės turnyras buvo pramintas užkeiktu sostinės ekipai, o I. Sargiūnas po pergalės neslėpė, kad tai jautėsi ir komandos viduje.
„Žinau tą prakeiksmą ir jautėsi ta bloga aura. Tai labai svarbi pergalė ir džiugu už visus“, – patvirtino gynėjas.
Tiesa, krepšininkas atskleidė, kad daugiau motyvacijos suteikė ne buvusios nesėkmės KMT, o pralaimėtos dvikovos „Lietkabeliui“ šiame sezone.
„Paskutines dvi rungtynes prieš juos pralaimėjome, tai žiūrėjome į dvikovą iš revanšinės pusės, o ne KMT pusės“, – apie motyvaciją šiose rungtynėse kalbėjo I. Sargiūnas.
Finale „Rytui“ teks stoti į akistatą su Kauno „Žalgiriu“, kuris pusfinalyje 119:81 nepasigailėjo Klaipėdos „Neptūno“.
Šį sezoną vilniečiai abu susitikimus Kauno klubui pralaimėjo, o I. Sargiūnas prieš būsimą kovą išskyrė, kas daro varžovus pavojingais.
„Tai labai sisteminga komanda su didele žaidėjų rotacija. Gynėjai duoda daug spaudimo, spinduliuoja energija. Ta sisteminė gynyba. Tai išdirbti dalykai, kuriuos turėsime spręsti.
Turime su pasitikėjimu įeiti į rungtynes ir gerai pailsėti, nemąstyti per daug“, – kalbėjo I. Sargiūnas.
Antras rungtynes iš eilės didelio vaidmens „Ryto“ ekipoje sulaukė 18-metis Ignas Urbonas, kuris didžiąją dalį praleidžia dublerių komandoje.
Visgi autoritetų nepaisantis jaunuolis ne tik atrodo nepasimetęs aikštelėje ir duoda naudos, o dar ir bando atlikti dėjimus per varžovus. Pasak I. Sargiūno, būtent jaunuolio nagliškumas jam ir atveria kelią į pagrindinę komandą.
„Manau, kad jis tikrai vertas žaisti aukštame lygyje, – užtvirtintai pareiškė I. Sargiūnas. – Labai smagu už jaunuolį. Ir tritaškiai, ir gerai gynyboje dirba, ir bando įkrauti per varžovą. Smagu, jog yra pasitikėjimas. Dažnai jaunuoliui įėjus į rungtynes užtrumpina galvoje, o jam su pasitikėjimu viskas gerai. Tas labiausiai įstrigo.“