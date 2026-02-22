SportasKrepšinis

Universaliai žaidęs K. Jakučionis svariai prisidėjo prie „Heat“ pergalės

2026 m. vasario 22 d. 09:46
Lrytas.lt
Pergalę NBA iškovojo „Miami Heat“ (31–27) komanda, kuri namuose 136:120 (39:33, 34:35, 39:26, 24:26) nugalėjo „Memphis Grizzlies“ (21–34) krepšininkus.
Į startinį penketą sugrįžęs Kasparas Jakučionis per 22 minutes pelnė 12 taškų (2/3 dvitaškiai, 2/3 tritaškiai, 2/2 baudų metimai), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Lietuvis taip pat 4 kartus prasižengė ir padarė 2 klaidas.
Majamio gretose ryškiausiai žibėjo Andrew Wigginsas, surinkęs 28 taškus ir pataikęs visus keturis tritaškius. Normanas Powellas pridėjo 25 taškus, o Tyleris Herro pelnė 14 taškų ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Po 12 taškų taip pat surinko Bamas Adebayo, Jaime Jaquezas.
Trečiojo kėlinio pradžioje A. Wigginsas, pelnęs taškus iš po krepšio, pasiekė 15 tūkstančių taškų ribą per NBA karjerą. Tuo tarpu ketvirtojo kėlinio pabaigoje, likus 79 sekundėms, aikštėje kilo konfliktas – Memfio krepšininkas Scotty Pippenas agresyviai pastūmė Myroną Gardnerį. Abu žaidėjai buvo išskirti ir pašalinti iš rungtynių.
„Grizzlies“ komandai tai buvo jau 11-as pralaimėjimas per pastarąsias 14 rungtynių. Nors pirmoje mačo dalyje Memfio ekipa laikėsi kovoje, pataikiusi 9 tritaškius, po pertraukos iniciatyva visiškai priklausė „Heat“.
Kasparas JakučionisMiami HeatMemphis Grizzlies
