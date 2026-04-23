Apie nesutarimus su M. Wrightu prakalbęs T. Masiulis: „Jis daugiausiai norėjo žaisti su savo idėjomis“

Apie M. Wrighto žaidimo metamorfozę Eurolygos reguliariajame sezone „Žalgiris Insider“ tinklalaidėje kalbėjo ir vyriausiasis žalgiriečių treneris Tomas Masiulis.
„Jis yra tikrai geras žmogus. Jis nori žaisti, nori laimėti. Tik pačioje pradžioje jis daugiausiai norėjo žaisti su savo idėjomis. Tas idėjas reikėjo tik šiek tiek pastumti į šoną. Nesakau, kad tos idėjos blogos. Tiesiog norėjau, kad žaistume su mano, komandos idėjomis. Jeigu jis tų idėjų nesilaikydavo, mes ir kibirkščiuodavomės. Jeigu pasakydavau, jis man duodavo penkis aukštus atgal – kas, kodėl, kas“, – apie santykius su M. Wrightu sezono pradžioje pasakojo T. Masiulis.
„Žalgirio“ vairininkas neslėpė, kad sezono metu turėjo ir rimtą pokalbį su savo komandos vidurio puolėju, po kurio abi pusės išsiaiškino, ką reikėtų tiksliai daryti likusioje sezono dalyje.
„Tada aš per pokalbį jam pasakiau, kad jis bent imituotų, kad supranta, ką aš sakau. Išgirstų, ką aš sakau. Jis išgirdo. Vis vien aš negaliu leisti jam žaisti toliau, jeigu jis padaro tris klaidas iš eilės, leisti klysti jam toliau. Jeigu sakau neleisti eiti į dešinę pusę, o tu kaskart vis kitaip stovi, kitaip gyniesi. Tai, ką man daryti? Paploti per petį, kad tu gerai padarei? Tai aš pasakiau, tada jis man atgal. Po to pokalbio pamačiau, kad jis tikrai suprato – ir ranką pakeldavo. Man svarbiausia, kad žaidėjas supranta, ko aš noriu“, – tikino treneris.
M. Wrightas Eurolygos reguliarųjį sezoną užbaigė 43 naudingumo balų pasirydomu prieš „Paris Basketball“. T. Masiulio teigimu, tai dar nėra M. Wrighto galimybių lubos.
„Net nustebome, kai grįžome į kabinetą ir pamatėme, kad jis surinko 43 naudingumo balus. Buvo tikrai šokas, nes nesitikėjome tiek balų. Aišku, kamuolių kiek prikovojo. Jis gali dar geriau, viską daryti dar geriau. Kai jis žaidžia susikoncentravęs, žino, ką daro, jis yra nesulaikomas. Jis ir pats pradėjo tai jausti ir mėgautis. Labai smagu, kad nuo gruodžio jis taip pasikeitė. Tikrai nebūčiau patikėjęs“, – tvirtino specialistas.
Visą tinklalaidę su T. Masiuliu jau dabar pamatyti „Žalgiris Insider“ platformoje. Tinklalaidės metu T. Masiulis pasakojo apie visą sezoną iki atkrintamųjų, apžvelgė būsimą seriją su Š. Jasikevičiaus Stambulo „Fenerbahče“ ir atsakė į Insiderių klausimus.
