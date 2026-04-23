FIBA pradeda grąžinti rusus ir baltarusius į tarptautinį krepšinį

FIBA paskelbė, kad, vadovaudamasi Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) rekomendacija panaikino apribojimus Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimui jaunimo varžybose.
Tuo pasinaudoję rusai ir baltarusiai galės registruoti savo komandas FIBA 3x3 krepšinio jaunimo tautų lygos varžybose.
Tiesa, pranešime pridedama, jog agresorių šalių jaunimo rinktinės šią vasarą jaunimo Europos čempionatuose nedalyvaus.
„Po IOC rekomendacijos panaikinti apribojimus Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimui jaunimo varžybose, Rusija ir Baltarusija gavo išskirtinį leidimą registruoti U21 komandas FIBA 3x3 jaunimo Tautų lygos varžyboms, kurios vyks Kinijoje ir Malaizijoje.
Centrinė valdyba patvirtino dabartinio Rusijos ir Baltarusijos komandų statuso palikimą visose kitose varžybose, įskaitant 2026 m. jaunimo Europos krepšinio čempionatus, iki kito Vykdomojo komiteto posėdžio, numatyto 2026 m. rugsėjį“, – skelbiama oficialiame pranešime.
