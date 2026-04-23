SportasKrepšinis

FIBA pradeda grąžinti rusus ir baltarusius į tarptautinį krepšinį

2026 m. balandžio 23 d. 23:32
Lrytas.lt
FIBA malonės dėka Rusijos ir Baltarusijos vėliavos vėl plazdės krepšinio aikštelėse.
Daugiau nuotraukų (1)
FIBA paskelbė, kad, vadovaudamasi Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) rekomendacija panaikino apribojimus Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimui jaunimo varžybose.
Tuo pasinaudoję rusai ir baltarusiai galės registruoti savo komandas FIBA 3x3 krepšinio jaunimo tautų lygos varžybose.
Tiesa, pranešime pridedama, jog agresorių šalių jaunimo rinktinės šią vasarą jaunimo Europos čempionatuose nedalyvaus.
„Po IOC rekomendacijos panaikinti apribojimus Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimui jaunimo varžybose, Rusija ir Baltarusija gavo išskirtinį leidimą registruoti U21 komandas FIBA ​​3x3 jaunimo Tautų lygos varžyboms, kurios vyks Kinijoje ir Malaizijoje.
Centrinė valdyba patvirtino dabartinio Rusijos ir Baltarusijos komandų statuso palikimą visose kitose varžybose, įskaitant 2026 m. jaunimo Europos krepšinio čempionatus, iki kito Vykdomojo komiteto posėdžio, numatyto 2026 m. rugsėjį“, – skelbiama oficialiame pranešime.
FIBAFIBA 3x3Trijulių krepšinis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.