Prieš finalą – neslopstančios klaipėdiečių ambicijos: „Pajautėme kraujo skonį“

Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai praėjusią savaitę sėkmingai užbaigė pusfinalio seriją prieš Šakių „Vytį-VDU“, švęsdami triumfą rezultatu 3–0.
Paskutiniame mače (84:83) dominavęs Žilius surinko 30 taškų (įskaitant pergalingą metimą), 5 atkovotus kamuolius bei 35 naudingumo balus, o tai jam užtikrino „URBO-NKL“ pusfinalio MVP vardą.
26-erių plungiškis asmeninio pasirodymo nesureikšmina: „Pas mus tokia komanda – vieną dieną sužaidžia vienas, kitą dieną – kitas. Buvo mano diena.“
„Neptūnas-Akvaservis“ jau penktadienį 18 val. svečiuose pradės kovą dėl titulo, kai serijoje iki trijų pergalių susidurs su Marijampolės „Sūduva-Mantinga“.
Prieš kelias savaites klaipėdiečių puolėjas Rokas Mačiulis savo bendražygius pavadino piktais šunimis. Žilius negalėjo nesutikti su šia mintimi.
„Pajautėme kraujo skonį, kad galime prieš visus žaisti. Manau, kad ir prieš Marijampolę bus įdomu – nepasiduosime, o kaip bus, taip bus. Atiduosime visas širdis. Kai tokį kelią nuėjome, nebėra kur trauktis atgal“, – kalbėjo krepšininkas.
Tinklalapyje nklyga.lt – Žiliaus mintys apie įveiktą „Vyčio-VDU“ barjerą, augantį „Neptūno-Akvaservis“ apetitą, atmosferą rūbinėje ir hipotetinį scenarijų: kas dėtųsi tapus lygos čempionais?
– Eimantai, pusfinalyje įveikėte šakiškius, o pats trečiosiose rungtynėse nulėmei serijos baigtį. Kokie faktoriai leido patekti į „URBO-NKL“ finalą?
– Sunki serija, Šakiai yra gera komanda, bėganti. Mūsų užduotis buvo sustabdyti jų greitą krepšinį, o tai kažkiek ir padarėme. Kad sužaidžiau paskutinėse rungtynėse... Nesureikšminame to, nežinau. Pas mus tokia komanda – vieną dieną sužaidžia vienas, kitą dieną – kitas. Buvo mano diena.
– Pastaruosius dvejus metus žaidei „Vyčio-VDU“ gretose. Ar tai kažką keitė?
– Faktas. Prieš buvusią komandą ta motyvacija kita būna. Dvejus metus prabuvau ekipoje, pažinau žaidėjus, sistemą. Kažkokie privalumai, kaip prieš juos reikia žaisti, tikrai jautėsi.
– „Neptūnas-Akvaservis“ atkrintamosiose už savo nugaros paliko ne tik „Vytį-VDU“, bet ir Kauno „Žalgirį-2“ ir „Telšius“. Kokia yra, anot tavęs, komandos stiprybė?
– Komandos stiprybė – komandos rūbinė. Vieni kitus puikiai pažįstame, gerai sutariame. Sakyčiau, kad po Naujųjų metų turėjome gerą pasiruošimą. Pradėjome viską nuo gynybos. Esame susitelkę į gynybą, treneris spaudžia mus, kad pirmiausia dirbtume ten, o tik po to ateina puolimas. Metimai gali nesukristi, bet svarbu neleisti varžovams pelnyti lengvų taškų. Kai išeini į aikštę, atiduodi šimtą procentą.
– Atkrintamąsias pasitikote iš dešimtosios pozicijos lentelėje, todėl akivaizdu, kad lūkesčiai viršyti įspūdingai. Ką pasikalbate tarpusavyje, kokia dabar atmosfera komandoje?
– Atmosfera, faktas, puiki. Visi džiaugiamės, kad taip toli nuėjome. Džiaugiamės, kad paneigėme Vainausko prognozę (juokiasi). Man atrodo, jis mums numatė paskutinę vietą čempionate. Treniruojamės, bandome tobulėti, o į rungtynes einame kaip į karą.
– Finale laukia „Sūduvos-Mantingos“ iššūkis. Ką lemia tai, kad marijampoliečiai versis be lyderio Aurelijaus Pukelio?
– Na, kaip skaičiai rodo, Aurelijus jų komandai duoda daug, tačiau jo nebūtis mums nieko nekeičia. Nemanau, kad bus lengviau, tiesiog kitiems žaidėjams yra galimybė pasirodyti, žaisti daugiau. Reikės su visais kautis.
– Ką galvoji apie tai, kad būtent „Sūduva-Mantinga“ turės namų aikštės pranašumą?
– Visose atkrintamosiose su tuo susiduriame. Nemanau, kad tai galima išskirti kaip faktorių. Važiuojame ir visur bandome laimėti. Nesvarbu – Klaipėdoje ar kitame mieste. Aišku, prie savo lankų ir sirgalių yra kitaip. Dabar, kai susirenka sausakimša salė, labai malonu žaisti.
– Turėjote beveik savaitės pertrauką po šeštadienio rungtynių su Šakių ekipa. Kaip atrodo pasiruošimas lemiamai sezono serijai?
– Atkrintamosios tikrai įtemptos – laisvų dienų beveik neturėjome. Bet va, po serijos su šakiškiais, gavome porą laisvadienių. Atstatėme kūnus, o šiaip sportuojame intensyviai ir ruošiamės.
– Pagalvok hipotetiškai: kas būtų, jei „Neptūnas-Akvaservis“ sensacingai taptų „URBO-NKL“ čempionais?
– Na, švęstume tikrai (juokiasi). Niekas nebūtų galėjęs patikėti tokiu scenarijumi. Galima sakyti, būtų pelenės istorija.
– Pabaigai, kokia būtų tavo prognozė mažajam finalui, kuriame susidurs Šakių ir Vilkaviškio komandos?
– Bus tikras Suvalkijos derbis, nė vieni neatiduos pergalių lengvai. Būčiau už savo buvusią komandą – Šakius. Sakyčiau, kad laimės 3–2. Vilkaviškyje sunku žaisti, nes fanų bazė – viena geriausių čempionate. Nebus lengva, viskas spręsis paskutinėse rungtynėse.