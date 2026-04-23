Puolime dominavęs „Neptūnas“ išsivežė pergalę iš Kėdainių

Pergalėmis „Neptūnas“ vėl susilygino su Vilniaus „Rytu“ (16–10).
Prieš tai dvi iš trijų tarpusavio akistatų buvo laimėję taip pat klaipėdiečiai.
Karlis Šilinis ir Vitalijus Kozys uždavė gerą toną „Neptūnui“, kuris nuo rungtynių pradžios tolimais metimais ėmė iniciatyvą į savo rankas – 14:4. Rihardas Lomažas bei Arnas Velička taip pat realizavo atakas (21:9), o kėdainiečių puolimas toks produktyvus nebuvo. Tiesa, skirtumą buvo pavykę aptirpdyti (22:29), tik tuo „Nevėžis-Paskolų klubas“ džiaugėsi trumpai.
Susiję straipsniai
Antrajame ketvirtyje „Neptūnas“ įjungė aukštesnę pavarą, toliau atakavo iš toli ir ėmė tolti – 46:29. Aurimas Majauskas, A.Beručka ir Harrisonas Cleary skirtumą vertė triuškinamu (53:33), o šeimininkų situacija ėmė prastėti. Pasibaigus pirmai mačo daliai „Neptūnas“ pirmavo jau 70:37.
39 taškai per kėlinį – pakartotas „Neptūno“ sezono rekordas LKL, kurią remia „Betsson“.
Joshua Jeffersonas ir Lukas Valantinas bandė įžiebti viltį Kėdainių ekipai, bet jų pastangų buvo maža. Skirtumas tarp komandų toliau buvo solidus ir prieš lemiamą ketvirtį svečiai pirmavo 86:61.
Nors rungtynių nugalėtojas jau praktiškai nekėlė klausimų, Gediminas Petrauskas dar užsidirbo techninę pražangą. Šimto taškų ribą „Neptūnas“ peržengė dar neįpusėjus ketvirtam kėliniui (100:70) ir rungtynes uždarė ramiai.
Nugalėtojų gretose niekas nežaidė ilgiau 23 minučių (tai darė Arnas Beručka, pelnęs 16 taškų), o dviženklį taškų skaičių rinko penki žaidėjai.
Donatas Tarolis nebuvo toks ryškus atakose (6 tšk.), bet nusiėmė 10 kamuolių ir rinko 17 naudingumo balų.
„Nevėžyje-Paskolų klube“ rezultatyvumu labiau išsiskyrė J.Jeffersonas (19 tšk.) bei Seltonas Miguelis (18 tšk.).
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Joshua Jeffersonas 19, Seltonas Miguelis 18, J.D.Muila 13 (5 atk. kam.), Kenny pohto 11 (9 atk. kam.).
„Neptūnas“: Harrisonas Cleary 17, Arnas Beručka 16, Karlis Šilinis 13, Vitalijus Kozys ir Aurimas Majauskas – po 12.