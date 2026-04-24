Eurolyga 2025
2026-04-21
21:00
Atėnų „Panathinaikos“
87
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2026-04-21
21:45
„Barcelona“
80
Belgrado „Crvena zvezda“
72
Rungtynių statistika
2026-04-24
20:30
„Monaco“
„Barcelona“
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-28
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Winner Play-In - 2nd Round
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-30
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Winner Play-In - 2nd Round
Krepšinis

Antrajame Eurolygos simboliniame penkete atsidūrė du Šaro auklėtiniai

2026 m. balandžio 24 d. 15:18
Lrytas.lt
Eurolyga penktadienį paskelbė ir antrąjį simbolinį penketą, kuriame atsidūrė du Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai.
Į antrąją simbolinę Eurolygos komandą pateko Wade'as Baldwinas, Talenas Hortonas-Tuckeris (abu Stambulo „Fenerbahce“), Tyleris Dorsey (Pirėjo „Olympiakos“), Kendrickas Nunnas (Atėnų „Panathinaikos“) ir Walteris Tavaresas (Madrido „Real“).
Elitinė penketuko sudėtis buvo atrinkta bendru vyriausiųjų trenerių (35 proc.), komandų kapitonų (35 proc.), žiniasklaidos atstovų (20 proc.) ir sirgalių (10 proc.) balsavimu.
Kiek anksčiau paskelbtame pirmajame simboliniame penkete atsidūrė Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco.
Kartu su juo geriausioje simbolinėje komandoje buvo, Elijah Bryantas (Tel Avivo „Hapoel“), Jeanas Montero („Valencia Basket“) Nikola Milutinovas ir Sasha Vezenkovas (abu „Olympiakos“).
Žvelgiant į „Žalgirio“ istoriją, praeityje į geriausių Eurolygos krepšininkų pirmąjį penketuką yra patekę tik Arvydas Sabonis bei Brandonas Daviesas, o antrojo penketo pripažinimo kadaise sulaukė Tanoka Beardas ir Paulius Jankūnas.
