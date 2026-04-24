Antrajame Eurolygos simboliniame penkete atsidūrė du Šaro auklėtiniai

Į antrąją simbolinę Eurolygos komandą pateko Wade'as Baldwinas, Talenas Hortonas-Tuckeris (abu Stambulo „Fenerbahce“), Tyleris Dorsey (Pirėjo „Olympiakos“), Kendrickas Nunnas (Atėnų „Panathinaikos“) ir Walteris Tavaresas (Madrido „Real“).
Elitinė penketuko sudėtis buvo atrinkta bendru vyriausiųjų trenerių (35 proc.), komandų kapitonų (35 proc.), žiniasklaidos atstovų (20 proc.) ir sirgalių (10 proc.) balsavimu.
Kiek anksčiau paskelbtame pirmajame simboliniame penkete atsidūrė Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco.
Kartu su juo geriausioje simbolinėje komandoje buvo, Elijah Bryantas (Tel Avivo „Hapoel“), Jeanas Montero („Valencia Basket“) Nikola Milutinovas ir Sasha Vezenkovas (abu „Olympiakos“).
Žvelgiant į „Žalgirio“ istoriją, praeityje į geriausių Eurolygos krepšininkų pirmąjį penketuką yra patekę tik Arvydas Sabonis bei Brandonas Daviesas, o antrojo penketo pripažinimo kadaise sulaukė Tanoka Beardas ir Paulius Jankūnas.
