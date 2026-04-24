D. Maskoliūno kelionė laiku – nuo baleto salės iki Eurolygos viršūnės

2026 m. balandžio 24 d. 13:48
LKL akademija powered by Citadele tęsia rubriką „Atgal į praeitį“, kurioje laidos vedėjas Benitas kartu su krepšinio asmenybėmis keliauja laiku.
Šio epizodo herojus – žmogus, kurį daugelis vadina tikru lyderiu ne tik krepšinio aikštelėje, bet ir rūbinėje. Tai – Darius Maskoliūnas.
D. Maskoliūno kelias į sporto aukštumas prasidėjo itin netikėtai. Jis – ko gero vienintelė Lietuvos krepšinio asmenybė, savo karjerą pradėjusi ne nuo krepšinio kamuolio, o nuo... baleto repeticijų.
„Buvau vienintelis berniukas, aplink vien mergaitės. Buvau priverstas laukti, kol mergaitės persirengs, tik tada mane įleisdavo“, – apie neįprastą vaikystės patirtį pasakojo epizodo herojus.
Visgi baletą greitai pakeitė krepšinis, kai jaunąjį talentą pastebėjo ir šia sporto šaka užkrėtė treneris Rimantas Grigas. Iš Jonavos kilęs krepšininkas netrukus sulaukė kvietimo prisijungti prie Kauno „Žalgirio“.
Čia jam teko rungtyniauti su tikromis legendomis: Arvydu Saboniu, Rimu Kurtinaičiu, Valdemaru Chomičiumi.
Nors iš šalies Darius visada atrodė „kietas vyrukas“, autoritetingi komandos draugai privertė jaunąjį žaidėją greitai subręsti.
„Atsimenu, kai pirmą kartą atėjau į treniruotę ir pamačiau tuos, dėl kurių verkdavau jiems pralaimėjus... Reikėjo sau įsignybti, kad suprasčiau, jog dabar esu su jais“, – prisimena D. Maskoliūnas.
Kviečiame žiūrėti naująjį rubrikos epizodą ir kartu su pačiu D. Maskoliūnu prisiminti ryškiausias jo karjeros akimirkas.
