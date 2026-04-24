Eurolyga 2025
2026-04-21
21:00
Atėnų „Panathinaikos“
87
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2026-04-21
21:45
„Barcelona“
80
Belgrado „Crvena zvezda“
72
Rungtynių statistika
2026-04-24
20:30
„Monaco“
„Barcelona“
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-28
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Winner Play-In - 2nd Round
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-30
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Winner Play-In - 2nd Round
Krepšinis

Iš Mike'o Jameso – intriguojanti žinia

2026 m. balandžio 24 d. 12:35
Lrytas.lt
Vienas iš geriausių Eurolygos žaidėjų Mike'as Jamesas kitą sezoną rungtyniaus naujoje komandoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Nuo 2021-ųjų „Monaco“ garbę ginantis 35-erių amerikietis patvirtino, kad kitame sezone jis paliks šį klubą.
Gynėjas vis dar turi galiojančią sutartį iki 2027-ųjų, tiesa, krepšininkas priėmė sprendimą išvykti.
Kol kas nėra aišku, kur pakryps rezultatyviausio visų laikų Eurolygos krepšininko karjera. Tiesa, neoficialiai kalbama, kad M. Jamesas turėtų prisijungti prie „Barcelona“ komandos.
Šiame Eurolygos sezone jo atstovaujama „Monaco“ vidutiniškai per dvikovą įmeta po 16,7 taško, atkovoja po 3,4 kamuolio, atlieka po 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 19 naudingumo balų.
2024 metais M. Jamesas buvo išrinktas naudingiausiu Eurolygos reguliariojo sezono žaidėju, o pernai atvedė komandą į turnyro finalą.
