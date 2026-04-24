Iš Mike'o Jameso – intriguojanti žinia

Nuo 2021-ųjų „Monaco“ garbę ginantis 35-erių amerikietis patvirtino, kad kitame sezone jis paliks šį klubą.
Gynėjas vis dar turi galiojančią sutartį iki 2027-ųjų, tiesa, krepšininkas priėmė sprendimą išvykti.
Kol kas nėra aišku, kur pakryps rezultatyviausio visų laikų Eurolygos krepšininko karjera. Tiesa, neoficialiai kalbama, kad M. Jamesas turėtų prisijungti prie „Barcelona“ komandos.
Šiame Eurolygos sezone jo atstovaujama „Monaco“ vidutiniškai per dvikovą įmeta po 16,7 taško, atkovoja po 3,4 kamuolio, atlieka po 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 19 naudingumo balų.
2024 metais M. Jamesas buvo išrinktas naudingiausiu Eurolygos reguliariojo sezono žaidėju, o pernai atvedė komandą į turnyro finalą.