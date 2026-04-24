Eurolyga 2025
2026-04-21
21:00
Atėnų „Panathinaikos“
87
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2026-04-21
21:45
„Barcelona“
80
Belgrado „Crvena zvezda“
72
Rungtynių statistika
2026-04-24
20:30
„Monaco“
79
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
„Monaco“ išplėšė paskutinį kelialapį į Eurolygos atkrintamąsias

2026 m. balandžio 24 d. 20:15
Lrytas.lt
Penktadienį paaiškėjo paskutinioji komanda patekusi į Eurolygos atkrintamąsias varžybas. „Monaco“ krepšininkai namuose 79:70 (26:14, 23:21, 9:18, 21:17) įveikė „Barcelona“ ekipą ir laimėjo lemiamas įkrintamąsias rungtynes.
Rungtynes kur kas sėkmingiau pradėjau šeimininkai, „Monaco“ krepšininkai. Pirmaudami 10:9 monegaskai pelnė 11 taškų paeiliui ir pradėjo užtikrintai diktuoti rungtynių tempą.
Po sėkmingos atkarpos šeimininkai sėkmingai didino pranašumą ir trečiojo kėlinio pradžioje „Monaco“ turėjo net 18 taškų persvarą – 53:35.
Pajautę atkrintamųjų skonį „Monaco“ krepšininkai priblėso ir prieš tai visur greitesnį buvę šeimininkai pradėjo stoti vietoje ir tuo pasinaudojusi „Barcelona“ iki ketvirtojo kėlinio pradžios sumažino atsilikimą iki 5 taškų, 53:58.
Visgi ketvirtajame kėlinyje svečiams persverti rezultato nepavyko, o visiškai katalonų šansus pražudė Jarono Blossomgame‘o tolimas metimas likus žaisti 2 minutes, padidinęs šeimininkų persvarą iki 9 taškų – 77:68.
Nugalėtojus į pergalę vedęs J. Blossomgame’as surinko 11 taškų (4/4 dvit., 1/2 trit.), 10 sugriebtų kamuolių, 3 rezultatyvius perdavimus ir 23 naudingumo balus.
„Monaco“: Danielis Theisas 16, Elie Okobo 14, Mike’as Jamesas 13.
„Barcelona“: Willas Clyburnas 16, Tornikė Šengelija 14, Janas Vesely 12.
Monako krepšininkai pateko į atkrintamąsias varžybas, kur susitiks su reguliaraus sezono nugalėtojais Pirėjo „Olympiakos“.
Kituose Eurolygos ketvirtfinaliuose Kauno „Žalgiris“ stos į kovą prieš Stambulo „Fenerbahce“, „Valencia Basket“ sieks įrodyti savo pranašumą prieš Atėnų „Panathinaikos“, o Madrido „Real“ testuos Tel Avivo „Hapoel“ krepšininkus.
