Prieš mūšį su „Žalgiriu“ Šaras dėl traumų neteko dar dviejų auklėtinių

Penktadienį Šaro auklėtiniai Turkijos čempionate 82:78 (26:21, 25:18, 16:21, 15:18) palaužė „Manisa“ krepšininkus.
Pergalę gerokai apkartino Mikaelio Jantuneno ir Onuralpo Bitimo traumos.
Eurolygoje M. Jantunenas žaidžia po 19 minučių, per kurias renka po 5,5 taško, 3,2 atkovoto kamuolio ir 5,1 naudingumo balo.
O. Bitimas per 11 minučių žaidimo laiko pasižymi 2,8 taško, 1,4 atkovoto kamuolio ir 2,5 naudingumo balo vidurkiais.
Nugalėtojus į pergalę vedė Nicolo Melli, kuris pelnė 14 taškų (5/7 dvit., 1/2 trit., 1/1 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Jau antradienį Stambule prasidės Eurolygos ketvirtfinalio serija tarp „Fenerbahce“ ir „Žalgirio“.