SportasKrepšinis

Prieš mūšį su „Žalgiriu“ Šaras dėl traumų neteko dar dviejų auklėtinių

2026 m. balandžio 24 d. 21:37
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ jau kitą savaitę Eurolygos atkrintamosiose susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“, kuri dėl traumos neteko svarbaus krepšininko.
Daugiau nuotraukų (1)
Penktadienį Šaro auklėtiniai Turkijos čempionate 82:78 (26:21, 25:18, 16:21, 15:18) palaužė „Manisa“ krepšininkus.
Pergalę gerokai apkartino Mikaelio Jantuneno ir Onuralpo Bitimo traumos.
Eurolygoje M. Jantunenas žaidžia po 19 minučių, per kurias renka po 5,5 taško, 3,2 atkovoto kamuolio ir 5,1 naudingumo balo.
O. Bitimas per 11 minučių žaidimo laiko pasižymi 2,8 taško, 1,4 atkovoto kamuolio ir 2,5 naudingumo balo vidurkiais.
Nugalėtojus į pergalę vedė Nicolo Melli, kuris pelnė 14 taškų (5/7 dvit., 1/2 trit., 1/1 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Jau antradienį Stambule prasidės Eurolygos ketvirtfinalio serija tarp „Fenerbahce“ ir „Žalgirio“.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceTurkijos vyrų krepšinio čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.