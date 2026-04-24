Eurolyga 2025
2026-04-21
21:00
Atėnų „Panathinaikos“
87
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2026-04-21
21:45
„Barcelona“
80
Belgrado „Crvena zvezda“
72
Rungtynių statistika
2026-04-24
20:30
„Monaco“
„Barcelona“
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-28
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Winner Play-In - 2nd Round
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-30
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Winner Play-In - 2nd Round
SportasKrepšinis

S. Francisco – neeilinis Eurolygos įvertinimas Atsidūrė greta Sabo ir A. Davieso

2026 m. balandžio 24 d. 13:04
zalgiris.lt
Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco, sužaidęs geriausią karjeros sezoną, sulaukė neeilinio pripažinimo – žalgirietis buvo išrinktas į pirmąjį geriausių Eurolygos krepšininkų penketuką.
Daugiau nuotraukų (5)
Elitinė penketuko sudėtis buvo atrinkta bendru vyriausiųjų trenerių (35 proc.), komandų kapitonų (35 proc.), žiniasklaidos atstovų (20 proc.) ir sirgalių (10 proc.) balsavimu.
Jau praėjusiais metais kauniečius ir visą Europą stebinęs S.Francisco šiame sezone savo žaidimą sugebėjo pakelti į dar neregėtas aukštumas – reguliarųjį sezoną 28-erių prancūzas užbaigė fiksuodamas 16,7 taško, 2,8 atkovoto kamuolio, 6,4 rezultatyvaus perdavimo ir net 19,5 naudingumo balo vidurkius.
Būtent naudingumo balų kategorijoje S.Francisco aplenkė tik Nikola Milutinovas, Elijah Bryantas ir Sasha Vezenkovas – visi jie taip pat pateko į simbolinį penketuką. Tarp penkių geriausių Eurolygos šio sezono krepšininkų atsidūrė ir Valensijos „Valencia Basket“ lyderis bei kylančios žvaigždės apdovanojimą susižėręs Jeanas Montero.
Susiję straipsniai
P. Jankūnas atvėrė kortas: papasakojo apie pasipylusius skambučius dėl S. Francisco

P. Jankūnas atvėrė kortas: papasakojo apie pasipylusius skambučius dėl S. Francisco

„Šiauliai“ nestabdo – pranešė apie papildymą iš Kanados

„Šiauliai“ nestabdo – pranešė apie papildymą iš Kanados

Iš Mike'o Jameso – intriguojanti žinia

Iš Mike'o Jameso – intriguojanti žinia

Tuo tarpu rezultatyvių perdavimų kategorijoje žalgirietis liko trečias – kiek didesnį vidurkį rinko Mike‘as Jamesas ir Codi Milleris-McIntyre‘as.
S.Francisco patekimo tarp pajėgiausių Senojo žemyno lygos žaidėjų proga „Žalgiris TV“ vedėjas ir krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas prisiminė visus žalgiriečius, sulaukusius tokio pripažinimo, bei apžvelgė prancūzo kelią iki šio apdovanojimo, tad kviečiame žiūrėti visą video „Žalgirio“ „YouTube“ kanale.
Trečiąjį sezoną Eurolygoje žaidžiantis S.Francisco jau septintojo turo rungtynėse su Bolonijos „Virtus“ pasižymėjo ir pirmuoju karjeros Eurolygoje dvigubu dubliu, o sezono eigoje pridėjo dar tris tokius pasirodymus.
Žalgirietis kartu su Tyleriu Dorsey užbaigė reguliarųjį sezoną ir kaip daugiausiai tritaškių (103) pataikę žaidėjai, o S.Francisco net 22 susitikimuose smeigė bent po 3 tritaškius bei pagal šį rodiklį buvo vienvaldis Eurolygos lyderis.
S.Francisco taip pat du kartus šiame sezone skynė turo MVP laurus, o spalį buvo pripažintas ir mėnesio naudingiausiu žaidėju, mat Eurolygos reguliarųjį sezoną gynėjas pradėjo rinkdamas po 14,9 taško ir po 6,75 rezultatyvaus perdavimo.
Žvelgiant į „Žalgirio“ istoriją, praeityje į geriausių Eurolygos krepšininkų pirmąjį penketuką yra patekę tik Arvydas Sabonis bei Brandonas Daviesas, o antrojo penketo pripažinimo kadaise sulaukė Tanoka Beardas ir Paulius Jankūnas. 
Sylvainas FranciscoKauno Žalgirisįvertinimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.