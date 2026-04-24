Elitinė penketuko sudėtis buvo atrinkta bendru vyriausiųjų trenerių (35 proc.), komandų kapitonų (35 proc.), žiniasklaidos atstovų (20 proc.) ir sirgalių (10 proc.) balsavimu.
Jau praėjusiais metais kauniečius ir visą Europą stebinęs S.Francisco šiame sezone savo žaidimą sugebėjo pakelti į dar neregėtas aukštumas – reguliarųjį sezoną 28-erių prancūzas užbaigė fiksuodamas 16,7 taško, 2,8 atkovoto kamuolio, 6,4 rezultatyvaus perdavimo ir net 19,5 naudingumo balo vidurkius.
Būtent naudingumo balų kategorijoje S.Francisco aplenkė tik Nikola Milutinovas, Elijah Bryantas ir Sasha Vezenkovas – visi jie taip pat pateko į simbolinį penketuką. Tarp penkių geriausių Eurolygos šio sezono krepšininkų atsidūrė ir Valensijos „Valencia Basket“ lyderis bei kylančios žvaigždės apdovanojimą susižėręs Jeanas Montero.
Tuo tarpu rezultatyvių perdavimų kategorijoje žalgirietis liko trečias – kiek didesnį vidurkį rinko Mike‘as Jamesas ir Codi Milleris-McIntyre‘as.
S.Francisco patekimo tarp pajėgiausių Senojo žemyno lygos žaidėjų proga „Žalgiris TV“ vedėjas ir krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas prisiminė visus žalgiriečius, sulaukusius tokio pripažinimo, bei apžvelgė prancūzo kelią iki šio apdovanojimo, tad kviečiame žiūrėti visą video „Žalgirio“ „YouTube“ kanale.
Trečiąjį sezoną Eurolygoje žaidžiantis S.Francisco jau septintojo turo rungtynėse su Bolonijos „Virtus“ pasižymėjo ir pirmuoju karjeros Eurolygoje dvigubu dubliu, o sezono eigoje pridėjo dar tris tokius pasirodymus.
Žalgirietis kartu su Tyleriu Dorsey užbaigė reguliarųjį sezoną ir kaip daugiausiai tritaškių (103) pataikę žaidėjai, o S.Francisco net 22 susitikimuose smeigė bent po 3 tritaškius bei pagal šį rodiklį buvo vienvaldis Eurolygos lyderis.
S.Francisco taip pat du kartus šiame sezone skynė turo MVP laurus, o spalį buvo pripažintas ir mėnesio naudingiausiu žaidėju, mat Eurolygos reguliarųjį sezoną gynėjas pradėjo rinkdamas po 14,9 taško ir po 6,75 rezultatyvaus perdavimo.
Žvelgiant į „Žalgirio“ istoriją, praeityje į geriausių Eurolygos krepšininkų pirmąjį penketuką yra patekę tik Arvydas Sabonis bei Brandonas Daviesas, o antrojo penketo pripažinimo kadaise sulaukė Tanoka Beardas ir Paulius Jankūnas.
Sylvainas FranciscoKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių