„Juventus“ sutriuškinęs „Rytas“ uteniškiams išrašė jau 11-ąjį pralaimėjimą iš eilės

Giedriaus Žibėno kariauna namuose 102:80 (25:18, 23:13, 23:18, 31:31) sutriuškino Utenos „Juventus“ (8–19) ekipą, kuriai tai buvo jau 11-asis pralaimėjimas paeiliui.
Po šios pergalės vilniečiai vienu laimėjimu atitrūko nuo Klaipėdos „Neptūno“ (16–10), kuris savąsias rungtynes sužais rytoj prieš Panevėžio „Lietkabelį“. Tuo tarpu uteniškiai pergalių-pralaimėjimų balansu vėl susilygino su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“ (8–19).
Rungtynių pradžioje šeimininkai demonstravo užtikrintą puolimą ir po spurto pirmavo 9:0, tuo tarpu Utenos „Juventus“ pirmuosius taškus pelnė tik kėlinio viduryje. Nors kėlinio pabaigoje „Juventus“ pavyko sušvelninti atsilikimą, šeimininkai išlaikė iniciatyvą ir po pirmųjų dešimties minučių pirmavo rezultatu 25:18.
Antrajame kėlinyje „Rytas“ surengė triuškinamą atkarpą 13:0, po kurios vilniečių persvara išaugo iki dvigubos, lyginant su varžovų taškais (48:24). Nors „Juventus“ kėlinio pabaigoje sugebėjo sumažinti atsilikimą, pirmoji dalis baigėsi „Rytui“ vis dar užtikrintai pirmaujant – 48:31.
Iš rūbinės uteniškiai sugrįžo demonstruodami charakterį ir sugebėdami suapvalinti deficitą iki 10-ies taškų (40:50). Vis tik rimčiau kibti sostinės krepšininkams į atlapus nepavyko – likus minutei trečiajame kėlinyje skirtumas buvo vėl išaugęs dvigubai (67:47). Kėlinį taikliomis baudomis užbaigė gimtojo miesto ekipą baudęs Ignas Urbonas – 71:49.
Per paskutiniąsias dešimt minučių svečių puolimui kiek lengviau sekėsi pralaužti ledus, tačiau kitoje aikštės pusėje tuo pačiu atsakė ir vilniečiai, todėl skirtumas iš esmės nesikeitė ir tirpstantis laikas neišvengiamai artino „Ryto“ pergalę. I. Urbonas dar palepino sirgalius įspūdingu dėjimu, o Jerrickas Hardingas – 100-uoju tašku, kol finalinė sirena galiausiai paskelbė užtikrintą šeimininkų pergalę.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 24, Kay'us Bruhnke 16, Artūras Gudaitis 14, Martynas Echodas 12, Gytis Masiulis 11, Augustas Marčiulionis 9, Ignas Urbonas 8.
„Juventus“: Paulius Valinskas 16, Maxwellas Lewisas ir Erikas Venskus po 11, Ivanas Vranešas 10, Šarūnas Beniušis 9, Lukas Uleckas ir Evaldas Šaulys po 7.