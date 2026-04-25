Du kėlinius snūduriavęs „Žalgiris“ vėliau pabudo – patiesė „Šiaulius“

Tomo Masiulio auklėtiniai svečiuose 91:78 (16:24, 21:20, 31:13, 23:21) palaužė „Šiaulius“ (15–12).
Iškart kovines pajėgas į aikštę metęs „Žalgiris“ ėmė krautis pranašumą – 7:2. Vienintelius „Šiaulių“ taškus per tris pirmas minutes pelnė Danielis Baslykas. Oskaras Pleikys ir Siimas-Sanderis Vene tritaškiais rezultatą persvėrė (8:7), o tolimi metimai toliau buvo šeimininkų ginklas – 14:9.
Spurtą pratęsė ir Vaidas Kariniauskas (18:9), o „Žalgirio“ taškų badą nutraukė Deividas Sirvydis, metęs su pražanga, tik baudos nepataikęs. Netrukus jis stojo mesti dar trijų baudų metimų, jau realizavęs visus – 14:18. Po pirmo kėlinio šeimininkai buvo priekyje 24:16.
Susiję straipsniai
Toliau savo pataikymu žibėję šiauliečiai tolo nuo varžovų (34:21), o I.Brazdeikio ir Nigelo Williamso-Gosso metimai menkai gelbėjo žalgiriečius – 25:38. Komandos apsikeitė baudų metimais, tuo tarpu po Dovydo Giedraičio tritaškio „Žalgiris“ deficitą mažino iki dešimties – 30:40.
V.Kariniauskas neleido žalgiriečiams artėti labiau (44:34), o po pirmos mačo dalies kontrolę savo rankose išlaikė „Šiauliai“ – 44:37.
Užteko geresnės trečio kėlinio pradžios, kad žalgiriečiai kvėpuotų į nugaras varžovams – 48:52. Skirtumas tirpo toliau, kol po Ąžuolo Tubelio dvitaškio rezultatas tapo lygus, o kauniečius į priekį išvedė Sylvainas Francisco – 58:55.
Kontrolę „Žalgiris“ perėmė, Dustinas Sleva iš eilės pelnė 8 taškus ir po trijų ketvirčių pirmavo jau 68:57.
Dovydas Romančenko ir Oskaras Pleikys siekė išsaugoti šiauliečius kovoje (71:81), bet atsaką turėjo D.Giedraitis – 85:71. Laikas seko, o daugiau intrigos šeimininkai negrąžino.
Šiauliečiai neturėjo vieno išsiskyrusio žaidėjo, su 12 taškų rezultatyviausias buvo D.Romančenko.
Viso šeimininkai pataikė 11 tritaškių iš 22 (50 proc.).
„Žalgirį“ į priekį vedė S.Francisco ir D.Slevos tandemas – abu jie rinko po 19 taškų.
„Šiauliai“: Dovydas Romančenko 12, Vaidas Kariniauskas 11, Oskaras Pleikys ir Stefanas Simaničius (10 atk. kam.) – po 10, Cedricas Hendersonas 9.
„Žalgiris“: Dustinas Sleva ir Sylvainas Francisco – po 19, Nigelas Williamsas-Gossas, Deividas Sirvydis ir Dovydas Giedraitis – po 9, Edgaras Ulanovas 8.