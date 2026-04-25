M. Grigonis driokstelėjo Graikijoje – sužaidė geriausią sezono mačą

2026 m. balandžio 25 d. 17:55
Atėnų „Panathinaikos“ trenerio Ergino Atamano pasitikėjimo ne itin dažnai sulaukiantis Marius Grigonis šį kartą mačą pradėjo starto penkete, o jo atstovaujama komanda Graikijos krepšinio čempionate nuskynė pergalę.
„Panathinaikos“ namuose 97:76 (25:18, 25:17, 19:18, 28:23) nugalėjo „Mykonos“ krepšininkus.
Nuo pirmųjų rungtynių minučių aikštėje žaidęs M. Grigonis iš viso joje praleido 24 minutes, o per jas įmetė 12 taškų 12 taškų (2/2 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 21 naudingumo balą.
Tai buvo pačios naudingiausios lietuvio rungtynės šiame sezone.

Jo atstovaujamas Atėnų klubas kitą savaitę pradės žygį Eurolygos atkrintamosiose varžybose, kuriose susikaus su „Valencia“ ekipa.
