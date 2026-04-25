NKL – Ž. Skučo „šou“: smogęs varžovui gavo diskvalifikacinę pražangą

2026 m. balandžio 25 d. 18:56
Ilgą laiką vienu iš nešvariausiu Lietuvos krepšinio lygos krepšininku vadintas Žygimantas Skučas apie save priminė ir Nacionalinėje krepšinio lygoje.
Šeštadienį vykusiose rungtynėse jo atstovaujama „Perlas Go“ ekipa 78:87 nusileido Šakių „Vyčio-VDU“ krepšininkams.
Akistata buvo pažymėta ir žaidėjų konfliktu – likus pusantros minutės iki mačo pabaigos Jocys veržėsi krepšio link ir išprovokavo Žygimanto Skučio pražangą, kuris vėliau užkrito ant „Vyčio-VDU“ gynėjo kojų.
Tada K. Leliukas įsivėlė į konfliktą su Ž. Skuču, pastarasis smūgiavo varžovui iš galvos į galvą. Arbitrai kibirkščiavusį duetą greitai išskyrė.
Susiję straipsniai
Karalius LeBronas Jamesas priminė apie save

Karalius LeBronas Jamesas priminė apie save

M. Grigonis driokstelėjo Graikijoje – sužaidė geriausią sezono mačą

M. Grigonis driokstelėjo Graikijoje – sužaidė geriausią sezono mačą

Du kėlinius snūduriavęs „Žalgiris“ vėliau pabudo – patiesė „Šiaulius“

Du kėlinius snūduriavęs „Žalgiris“ vėliau pabudo – patiesė „Šiaulius“

Po peržiūros Ž. Skučui buvo skirta diskvalifikacinė pražanga, po kurios jis paliko aikštelę, o K. Leliukas buvo nubaustas nesportine pražanga.
Eriko Kučiausko auklėtiniai mažajame finale, kuris vyksta iki trijų pergalių, pirmauja 2–0. Trečiasis komandų susidūrimas balandžio 28 d. grįš į Šakius, kuriuose „Vytis-VDU“ turės progą uždaryti seriją ir pagriebti medalius.
Žygimantas SkučasNacionalinė krepšinio lyga (NKL)

