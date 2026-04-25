Pergale NKL finalą pradėję klaipėdiečiai perėmė namų aikštės pranašumą

Atsakomasis mūšis dėl čempionų vardo uostamiestyje bus žaidžiamas balandžio 30 d.
Po išmesto ginčo kamuolio šeimininkai startavo galingai – per 3 minutes suvertė 10 taškų be atsako ir buvo pasiruošę viską išspręsti anksti (10:0).
Tačiau klaipėdiečiai turėjo kitų planų ir greitai kirpo skirtumą (8:12), o pirmąjį kėlinuką baigė lygiosiomis – 20:20.
Pirmąją rungtynių pusę „Neptūnas-Akvaservis“ laimėjo vieno metimo persvara (39:36), o svečių atsarginių žaidėjų suolelis buvo surinkęs keturgubai daugiau taškų (32:8). Klaipėdiečiai dominavo ir kovoje dėl atšokusių kamuolių (22:12).
Po ilgosios pertraukos uostamiesčio komandoje lyderystę parodė Matas Mačijauskas, kuris oponentams atseikėjo 10 taškų paeiliui, suteikdamas svečiams rekordinę persvarą (49:36).
Visgi nepasimetę „Sūduvos-Mantingos“ krepšininkai atsakė 20:6 atkarpa ir vėl atsidūrė pirmaujančių vaidmenyje paskutinio ketvirčio pradžioje – 56:55.
Galiausiai viskas sprendėsi lemiamomis akimirkomis – likus 4 minutėms buvo lygu (64:64). Šeimininkai krito į duobę puolime, o keturi Ernesto Jonkaus ir du Eimanto Žiliaus taškai likus minutei prie pergalės priartino klaipėdiečius – 70:64.
Šeimininkų taškų badą nutraukė Tautvydo Kliučinyko baudos, o išprovokavus pražangą puolime, Domantas Vilys turėjo progą tritaškiu sumažinti deficitą iki minimalaus. Visgi jo metimas tikslo nepasiekė, o kitoje aikštės pusėje, likus 18 sek., Jonkus pelnė dar du taškus (72:66) bei įtvirtino svečių pergalę.
Tai buvo pirmoji „Neptūno-Akvaservis“ pergalė Marijampolėje nuo 2019-ųjų spalio 31 d.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Eimantas Žilius, per 24 minutes pelnęs 14 taškų (6/8 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.). Jis taip pat atkovojo 6 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą suklydo ir sukaupė 13 naudingumo balų.
Puolėjas prieš susitikimą taip pat atsiėmė geriausio pusfinalio etapo žaidėjo apdovanojimą.
Šeimininkų negelbėjo net galingas Matas Jucikas, kuris per 27,5 minutės pelnė 24 taškus (6/12 dvit., 3/6 trit., 3/3 baud.), sugriebė 3 kamuolius, sykį suklydo bei įsirašė 17 efektyvumo balų.
Suvalkiečiai šioje dvikovoje kovėsi be Aurelijaus Pukelio.
„Sūduva-Mantinga“: Matas Jucikas 24 (6/12 dvit., 3/6 trit.), Tautvydas Kliučinykas 14 (2/6 trit., 6 rez. perd.), Martynas Zigmantavičius (4/6 dvit., 7 atk. kam.) ir Marijus Užupis (2/6 trit.) po 8.
„Neptūnas-Akvaservis“: Eimantas Žilius 14 (6/8 dvit., 6 atk. kam.), Matas Mačijauskas 13 (5 atk. kam.), Ernestas Jonkus (7 atk. kam.) ir Džiugas Remeikis (3/5 trit.) po 11, Simas Šarakauskas 9 (4/4 dvit., 9 atk. kam.), Kristupas Leščiauskas 7 (4 rez. perd.).