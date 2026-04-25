Prieš atkrintamąsias – vieno iš žalgiriečių susižeidimas: T. Masiulis pakomentavo situaciją

„Sunkios rungtynės, čia niekam nelengva šį sezoną žaisti, „Šiauliai“ šį sezoną gerai žaidžia, Darius Songaila atlieka puikų darbą.
Toks vaizdas, kad pirmoje pusėje nebuvome atvažiavę į rungtynes, daug klaidų paprastų, antroje pusėje pakeitėme fiziškumą, gynyba leido bėgti į puolimą ir tai leido mums perlaužti rungtynes“, – po mačo kalbėjo Tomas Masiulis.
Krepšinio specialistas pridūrė, kad šis mačas tapo savotiška generaline repeticija prieš antradienį startuosiančias Eurolygos atkrintamąsias varžybas.
„Žinoma, reikia žaidybinį ritmą pagauti, kažką panašiai ir norėsime žaisti (atkrintamosiose)“, – tęsė T. Masiulis.
Šeštadienio rungtynes praleido ir „Žalgiriui“ padėti negalėjo Maodo Lo. Prieš rungtynes buvo pranešta, kad krepšininkas yra susižeidęs petį.
„Yra peties sumušimas, bet tikimės, kad jis bus sveikas atkrintamosiose varžybose“, – pridūrė „Žalgirio“ treneris.
