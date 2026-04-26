„Gargždai“ pratęsė Kėdainių klubo nesėkmių seriją

Kėdainiečiai kol kas turi daugiau nesėkmių nei Utenos „Juventus“ (8–19), tad leidžiasi į aštuntą poziciją, o gargždiškiai kiek artėja prie penktos vietos, kurioje – Panevėžio „Lietkabelis“ (13–13).
Kėdainių komanda uždavė geresnį toną rungtynėms ir po Justino Ramanausko tritaškio bei Justino Marcinkevičiaus dvitaškio pirmavo 15:7. „Gargždų“ legionieriai ir Nojus Mineikis ėmė mažinti deficitą (15:17), o netrukus pastarojo dėka rezultatas tapo lygus – 17:17. Po pirmo kėlinio „Nevėžis-Paskolų klubas“ turėjo trapų pranašumą – 24:21.
N.Mineikis ir Ethanas Chargois persvėrė rezultatą (29:28), bet kėdainiečiai žengė šalia. Tiesa, tada sekė geresnė svečių atkarpa: pataikė Trey‘us Pulliamas, Deividas Gailius, tad po pirmos mačo dalies „Gargždai“ pirmavo 44:36.
Po pertraukos gargždiškių persvara augo iki dviženklės (56:44), bet neilgam, nes Seltonas Miguelis ir Kenny Pohto pradėjo naują „Nevėžio-Paskolų klubo“ spurtą. 11:0 – taip atrodė šeimininkų atkarpa, po kurios jie kvėpavo varžovams į nugaras – 58:60. Galiausiai J.Ramanauskas lygino rezultatą dar iki ketvirčio pabaigos – 61:61.
„Gargždai“ vėl šovė į priekį (70:63), tačiau J.D.Muila ir K.Pohto rėžė deficitą iki dviejų – 70:72. L.Vaištaras pelnė svarbius taškus, o N.Mineikis dar pataikė iš toli – 83:76. Liko 2 minutės, gelbėti šeimininkus dar bandė J.Godfrey, netaikliai metęs iš toli, o tašką kone padėjo L.Vaištaras – 86:78.
Pastarasis viso pelnė 14 taškų, pataikė 4 tritaškius iš 4, kas yra geriausias jo parodytas taiklumas LKL, kurią remia „Betsson“.