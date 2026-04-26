Drama Panevėžyje: dviženklį deficitą panaikinęs „Lietkabelis“ tėškė antausį „Neptūnui“

Nenado Čanako auklėtiniai Aukštaitijos sostinėje 83:80 (16:19, 23:19, 15:23, 29:19) parklupdė Klaipėdos „Neptūną“ (16–11) ir nutraukė uostamiesčio ekipos laimėjimų atkarpą.
„Lietkabelis“ šiame LKL, kurią remia „Betsson“, sezone iki šiol dar nė karto nebuvo įveikęs uostamiesčio ekipos, tad tarpusavio pranašumas dar prieš šį susitikimą jau buvo klaipėdiečių rankose.
Rungtynes aukštu tempu pradėjo svečiai (6:0), tačiau netrukus abi komandos nutilo daugiau nei dviem minutėms (10:6). Taškų sausrą nutraukė Rihardas Lomažas, o jam talkino ir Arnas Velička, tad ne itin dideliu rezultatyvumu pasižymėjęs pirmasis ketvirtis priklausė klaipėdiečiams, nors jį kiek solidžiau užbaigė šeimininkai – 16:19.
Susiję straipsniai
Antrojo kėlinio pradžioje G. Petrausko kariauna ne tik atidavė savo pranašumą, tačiau ir nepelnė taškų daugiau nei porą minučių – 19:22. Tuomet R. Lomažo ir A. Veličkos tandemas surinko 8 taškus be atsako, bet jiems lygiai tuo pačiu atsakė ir šeimininkai – 29:27. Prieš ilgąją pertrauką L. Lomažas ir toliau siautėjo, tačiau Warreno Washingtono keturi taškai leido Nenado Čanako auklėtiniams išsaugoti minimalų atotrūkį – 39:38.
R. Lomažas ir A. Velička pirmoje rungtynių pusėje surinko 29 iš 38 „Neptūno“ taškų.
Antrąją mačo pusę sėkmingiau pradėjo klaipėdiečiai, mat jų gretose taškus rinkti pradėjo ir Donatas Tarolis – 50:42. Nors šeimininkai nesudėjo ginklų, R. Lomažas ir toliau mėtė, ką norėjo – 54:46. Vitalijus Kozys dar pridėjo ir tolimą šūvį, tačiau kėlinį uždarė W. Washingtonas, pataisęs komandos draugo metimą – 54:61.
Lemiamas 10 minučių Kristianas Kullamae pradėjo perimtu kamuoliu ir keturiais taškais, o Paulius Danusevičius netrukus tritaškiu persvėrė rezultatą – 66:63. Tiesa, netylėjo ir A. Velička, dūręs du tolimus šūvius (69:69), o artimiausių atakų metu ekipos taškus rinkosi baudų metimais, kurie geresnį rezultatą atnešė panevėžiečiams – 75:72. Tuomet komandos apsikeitė tritaškiais, o likus žaisti vos 40 sekundžių, A. Velička pataikė itin tolimą metimą (78:80), tačiau rungtynių pabaigoje viską sprendė baudų metimai, atnešę pergalę šeimininkams – 83:80.
Dovis Bičkauskis rungtynių pabaigoje ne tik dūrė tritaškį, tačiau lemiamos atakos metu blokavo ir A. Veličkos mestą tolimą metimą, galėjusį išplėšti pratęsimą.