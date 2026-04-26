SportasKrepšinis

J. Valančiūnui ir „Nuggets“ trauktis nebėra kur – komanda jau prispausta prie sienos

2026 m. balandžio 26 d. 08:12
Lrytas.lt
Jono Valančiūno atstovaujama „Denver Nuggets“ ekipa jau pirmajame NBA atkrintamųjų varžybų etape kaip reikiant prisivirė košės.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį vykusiose ketvirtose serijos rungtynėse „Nuggets“ išvykoje 96:112 nusileido „Minnesota Timberwolves“ krepšininkams ir dabar serijoje iki keturių pergalių atsilieka 1:3.
J. Valančiūnas trenerio pasitikėjimo nesulaukė – lietuvis aikštėje nepraleido nė minutės.
Vis dėlto šeimininkų pergalę apkartino pasipylusios traumos – mačo metu dešinės Achilo sausgyslės plyšimo traumą patyrė Donte DiVincenzo, o kelį stipriai susižeidė komandos lyderis Anthony Edwardsas.

Prieš atkrintamąsias – vieno iš žalgiriečių susižeidimas: T. Masiulis pakomentavo situaciją

Turkijoje – Mareko Blaževičiaus karjeros šou

„Juventus" sutriuškinęs „Rytas" uteniškiams išrašė jau 11-ąjį pralaimėjimą iš eilės

Vis dėlto tai neišmušė „Timberwolves“ iš vėžių – netikėtai iššovęs Ayo Dosunmu šiame mače į „Nuggets“ krepšį suvertė net 43 taškus.
Tuo metu „Denver Nuggets“ nuo nesėkmės neišgelbėjo 24 Nikola Jokičiaus taškai.
„Minnesota Timberwolves“: Ayo Dosunmu 43, Nazas Reidas 17, Juliusas Randle'as 15, Jadenas McDanielsas 12.
„Denver Nuggets“: Jamalas Murray 30, Nikola Jokičius 24, Timas Hardaway 10, Cameronas Johnsonas 9.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsMinnesota Timberwolves
