Paskelbtas Eurolygos MVP – S. Francisco liko antroje vietoje

Juo tapo Pirėjo „Olympiakos“ puolėjas Aleksandras Vezenkovas. Tokio įvertinimo bulgaras sulaukė antrą kartą savo karjeroje.
Šiame reguliariajame sezone sezone A. Vezenkovas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 19,4 taško, atkovojo po 6,7 kamuolio, atliko po 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 23,1 naudingumo balo.
Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco naudingiausio žaidėjo balsavime užėmė antrąją vietą.
Trečiąją vietą užėmė Tel Avivo „Hapoel“ atstovaujantis gynėjas Elijah Bryantas.
Pagal balsavimo sistemą po 35 proc. balsų turi komandų kapitonai bei treneriai, 20 proc. balsų – žiniasklaidos atstovai, o 10 proc. balsų – sirgaliai.
S. Francisco reguliariojo sezono metu vidutiniškai per mačą įmesdavo po 16,7 taško, atkovojo po 2,8 kamuolio, atliko po 6,4 perdavimo ir rinko po 19,5 naudingumo balo.