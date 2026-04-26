Eurolyga 2025
2026-04-21
21:00
Atėnų „Panathinaikos“
87
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2026-04-21
21:45
„Barcelona“
80
Belgrado „Crvena zvezda“
72
Rungtynių statistika
2026-04-24
20:30
„Monaco“
79
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Paskelbtas Eurolygos MVP – S. Francisco liko antroje vietoje

2026 m. balandžio 26 d. 11:46
Lrytas.lt
Sekmadienį Eurolyga paskelbė naudingiausią 2025–2026 m. reguliariojo sezono žaidėją (MVP).
Daugiau nuotraukų (1)
Juo tapo Pirėjo „Olympiakos“ puolėjas Aleksandras Vezenkovas. Tokio įvertinimo bulgaras sulaukė antrą kartą savo karjeroje.
Šiame reguliariajame sezone sezone A. Vezenkovas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 19,4 taško, atkovojo po 6,7 kamuolio, atliko po 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 23,1 naudingumo balo.
Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco naudingiausio žaidėjo balsavime užėmė antrąją vietą.
Susiję straipsniai
Turkijoje – Mareko Blaževičiaus karjeros šou

„Juventus“ sutriuškinęs „Rytas“ uteniškiams išrašė jau 11-ąjį pralaimėjimą iš eilės

J. Valančiūnui ir „Nuggets“ trauktis nebėra kur – komanda jau prispausta prie sienos

Trečiąją vietą užėmė Tel Avivo „Hapoel“ atstovaujantis gynėjas Elijah Bryantas.
Pagal balsavimo sistemą po 35 proc. balsų turi komandų kapitonai bei treneriai, 20 proc. balsų – žiniasklaidos atstovai, o 10 proc. balsų – sirgaliai.
S. Francisco reguliariojo sezono metu vidutiniškai per mačą įmesdavo po 16,7 taško, atkovojo po 2,8 kamuolio, atliko po 6,4 perdavimo ir rinko po 19,5 naudingumo balo.
Sylvainas FranciscoAleksandras VezenkovasEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.