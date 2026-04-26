Šaras atskleidė, koks jaunosios kartos požiūris jį nuvilia: pateikė argumentus

Prieš tai lietuvis bendravo su „Eurohoops“, kuriame sulaukė klausimo apie geriausio visų laikų žaidėjo temą.
„Mane tai erzina. Visi kalba apie save, bet negalima kalbėti apie save ir apie tai, ką pasiekei. Tai turi vertinti kiti“, – samprotavo Šaras.
Lietuvio buvo paklausta, kas jo nuomone yra geriausias Eurolygos žaidėjas.
„Aš esu senos mokyklos žmogus. Tu negali būti laikomas geriausiu, jei nelaimi. Kad patektum į tokias diskusijas, reikia bent trijų titulų. Jaunoji karta galvoja tik apie pelnomus taškus. Bet negali būti tarp geriausių, jei nelaimi.
Vieno titulo neužtenka. Dviejų greičiausiai irgi neužtenka, tad tokie žaidėjai yra retenybė“, – tęsė krepšinio specialistas.
Primename, kad kaip žaidėjas Šaras yra iškovojęs net keturis Eurolygos titulus. Maža to, kaunietis tai padarė net su trimis skirtingomis komandomis.