Eurolyga 2025
2026-04-24
20:30
„Monaco“
„Monaco“
79
„Barcelona“
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Šaras atskleidė, koks jaunosios kartos požiūris jį nuvilia: pateikė argumentus

2026 m. balandžio 26 d. 22:48
Lrytas.lt
Eurolygos atkrintamųjų varžybų laukiantis Šarūnas Jasikevičius jau kitą savaitę Stambule sutiks Kauno „Žalgirio“ krepšininkus ir ketvirtfinalio serijoje pradės kovą dėl vietos turnyro finalo ketverte.
Prieš tai lietuvis bendravo su „Eurohoops“, kuriame sulaukė klausimo apie geriausio visų laikų žaidėjo temą.
„Mane tai erzina. Visi kalba apie save, bet negalima kalbėti apie save ir apie tai, ką pasiekei. Tai turi vertinti kiti“, – samprotavo Šaras.
Lietuvio buvo paklausta, kas jo nuomone yra geriausias Eurolygos žaidėjas.
„Žalgiris“ ir Eurolygos atkrintamosios – ką sako istorija?

„Gargždai“ pratęsė Kėdainių klubo nesėkmių seriją

Drama Panevėžyje: dviženklį deficitą panaikinęs „Lietkabelis“ tėškė antausį „Neptūnui“

„Aš esu senos mokyklos žmogus. Tu negali būti laikomas geriausiu, jei nelaimi. Kad patektum į tokias diskusijas, reikia bent trijų titulų. Jaunoji karta galvoja tik apie pelnomus taškus. Bet negali būti tarp geriausių, jei nelaimi.
Vieno titulo neužtenka. Dviejų greičiausiai irgi neužtenka, tad tokie žaidėjai yra retenybė“, – tęsė krepšinio specialistas.
Primename, kad kaip žaidėjas Šaras yra iškovojęs net keturis Eurolygos titulus. Maža to, kaunietis tai padarė net su trimis skirtingomis komandomis.
Šarūnas Jasikevičius Stambulo Fenerbahce Eurolyga

