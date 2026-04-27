„Ryto“ treneris G. Žibėnas paatviravo, kokį vaizdo įrašą specialiai rodė savo žaidėjams

Vilniečiai atsirevanšavo šiauliečiams už jų sėkmingą pasirodymą balandžio 12-ąją vykusiame LKL mače – tuomet Dariaus Songailos treniruojama ekipa skėlė antausį vilniečiams 107:90.
Susiję straipsniai
Po pirmadienio sėkmės „Ryto“ treneris G. Žibėnas kalbėjo, kad komanda siekė revanšo ir norėjo įrodyti, kad buvusiame mače įvyko apmaudi nesėkmė.
„Laukėme šių rungtynių. Ypač žaidėjai laukė šių rungtynių ir norėjo parodyti, kad Šiauliuose buvo nesusipratimas. Mums padėjo tai, kad rodėme vaizdo įrašus jiems būtent iš to mačo. Todėl žaidėjai ir laukė šių rungtynių.
Pavyko planas ir buvome visiškai skirtingi nei Šiauliuose. Tokie turime būti šioje sezono stadijoje, ruošiantis Čempionų lygos finaliniam ketvertui bei gerinant pozicijas LKL. Reikia pagirti žaidėjus, nes nėra lengva žaisti kas antrą dieną ir rodyti tokias pastangas, ką pamatėme antroje mačo pusėje – ypač realiai pirmosiomis trečiojo kėlinio minutėmis.
Tai buvo tiesiog pavyzdinės minutės. Gal prametėme metimų, bet atsikovojome puolime svarbius kamuolius ir perlaužėme rungtynes“, – kalbėjo G. Žibėnas.
– Varžovų treneris akcentavo „Ryto“ nusiteikimą. Koks buvo jūsų akcentas per ilgąją pertrauką?
– Visas akcentas buvo į nepavykusias rungtynes prieš tas kelias savaites. Tų pačių metimų iš po krepšio, kuriuos praleidome Šiauliuose, vaizdo įrašų žaidėjai prisižiūrėjo tiek, kad tik ir laukė šių rungtynių. Tai matėsi visų žaidėjų akyse.
– Kokia yra J. Caroline’o situacija?
– Statome jį ant kojų ir manau, kad Klaipėdoje jis jau turėtų žaisti
– Kokia tiksli yra jo trauma?
– Achilas. Tai nėra trauma, bet pasaugojome dabar, kad tas skausmas nedidėtų.
– Kokios mintys prieš LKL išvyką į Klaipėdą. Kaip pavyksta išlaviruoti ir rengimuisi Čempionų lygos finalo ketvertui?
– Ruošiamės LKL rungtynėse. Dabar ruošiamės Klaipėdai ir žinome, kad lauks sunkus mačas. Žinome, kad jie žaidžia pakiliai ir turime dieną pasirengimui.
Žinome, kad Klaipėda mūsų lauks taip, kaip mes laukėme Šiaulių. Bus kietos rungtynės. Bet vėl... Negalime sustoti bei jaustis per daug patogiai. Turime toliau sukąsti dantis ir eiti toliau bei gerinti žaidimą. Tai yra vienintelis būdas.
Giedrius Žibėnas
Rodyti daugiau žymių