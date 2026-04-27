Eurolyga 2025
2026-04-24
20:30
„Monaco“
79
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Apie sudėtingą savo vaikų situaciją pasakojęs Šaras kirto Lietuvos valdžiai

2026 m. balandžio 27 d. 14:51
Antradienio vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ komanda pradės Eurolygos atkrintamųjų serijos kovą su Kauno „Žalgiriu“. Likus dienai iki dvikovos Šaras pažėrė kritikos ir Lietuvos valdžiai.
Daugiau nuotraukų (10)
Š. Jasikevičius yra geras draugas ir bičiulis su Žydrūnu Ilgausku. Ž. Ilgauskui 2015-aisiais buvo atimta Lietuvos pilietybė dėl to, kad jis priėmė kitos šalies – Jungtinių Amerikos Valstijų – pilietybę.
Panaši situacija nutiko ir prieš keletą savaičių, kai legendinės 1992-ųjų metų olimpinės krepšinio rinktinės nariui Alvydui Pazdrazdžiui už tokį patį „nusižengimą“ buvo atimta Lietuvos pilietybė.
Tąkart sprendimą kritikavo vienas geriausių visų laikų Lietuvos trenerių Jonas Kazlauskas. Kritikos negailėjo ir Šaras.
Lrytas paklaustas apie šią situaciją, Š. Jasikevičius pripažino, kad tokia įstatyminė realybė tiesiogiai liečia ir jo šeimą.
„Žinot, mūsų tiek pasauly daug, kad mes galim atiminėti pilietybes? Jeigu mūsų valstybė galvoja, kad iš mūsų žmonių yra normalu atimti pilietybes... Iš kitos pusės, kiek aš žinau, yra išimčių.
Dėl to pats labai pergyvenu, nes jeigu imti be išimčių, ateis aštuoniolika metų neužilgo mano vaikam ir reikės apsispręsti dėl pilietybės. Sakau – jeigu mūsų valstybė galvoja, kad mes čia galim saviems mėtytis... Dar vienas iš faktorių, kuris nepadaro mūsų pačiais protingiausiais“, – atvirai rėžė Šaras.
„Fenerbahce“ treniruojantis lietuvis teigė, kad apie tai jau yra kalbėjęsis su dviem savo vaikais: sūnumi Luku ir dukra Aila.
Visgi Šaras pripažįsta, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas, nes situacija nevisiškai priklauso ir nuo jo paties.
„Taip, bet kalbėti su keturiolikmečiu ar trylikamečiu yra vienas dalykas, bet valstybės įstatymai yra kitas dalykas. Taip kad... Jeigu mūsų valstybė galvoja, kad iš tikrų lietuvių gali atiminėti pilietybes, manau, kad mes labai klystam“, – kritikos strėles Lietuvai leido vienas geriausių visų laikų šalies krepšininkų.
Šarūnas JasikevičiusLietuvos pilietybėdviguba pilietybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.