Bendravimą su Šaru sustabdęs T. Masiulis įvardijo pagrindinį „Fenerbahce“ kozirį

Kauno „Žalgirio“ ir „Fenerbhace“ ketvirtfinalio serija iki 3 pergalių prasidės jau antradienį Stambule.
„Žalgiris“ šį sezoną abu kartus susitvarkė su Š. Jasikevičiaus treniruojama Turkijos ekipa. Namuose žalgiriečiai laimėjo 84:81, išvykoje – 92:82.
Tačiau pergalių nesureikšminantis „Žalgirio“ strategas T. Masiulis laukia nelengvos akistatos su čempionų titulą ginančiu Stambulo klubu.
„Laukia stiprus, rimtas varžovas, tikrai turintis daug patirties, mokantis žaisti tokias rungtynes. Visų pirma, tai yra esami Eurolygos čempionai. Jie žaidžia namuose. Vieni apie kitus nemažai ką žinome, bet viską lems nusiteikimas, kova dėl kiekvieno kamuolio ir fiziškumas“, – apie artėjančią seriją kalbėjo T. Masiulis.
Paskutinę tarpusavio dvikovą „Žalgiris“ laimėjo dviženkliu pranašumu, tačiau tuomet Stambulo komandai antrą vietą geriausiai besiginančio Eurolygos žaidėjo rinkimuose užėmęs Nicolo Melli.
Aukštaūgio įtaką įvertinęs T. Masiulis įvardijo ir pagrindinį šios serijos „Fenerbhace“ kozirį.
„Viską [keičia]. Mačiau, koks jis žmogus. Jo buvimas rūbinėje, krepšinio supratimas... Jis daug taškų nepelno, bet suklijuoja, sujungia komandą, mato aikštę, žino, ko nori treneris ir kaip jis nori žaisti. Tikrai treneriui yra žymiai.
Grįžtant prie tų rungtynių, tuomet nebuvo ir Tariko Biberovičiaus, realiai – dviejų starto penketo žaidėjų. Į tas rungtynes irgi negalime smarkiai žiūrėti. Du žaidėjai, kurie žino, kaip žaisti tokiose rungtynėse. Pasikartosiu – tai Eurolygos čempionai. Patirtis jų pusėje“, – teigė „Žalgirio“ strategas.
– Eurolygos atkrintamosiose ne kartą esate dirbęs kaip trenerio asistentas, dabar būsite vyriausiuoju treneriu. Ar didelis pokytis?
– Pasikartosiu tai, ką nuo pirmų dienų sakau – kiekvienos rungtynės man yra kaip finalas, taip ir į šias žiūriu. Koks nusiteikimas buvo pirmose rungtynėse, toks yra ir čia. Paruošti, padaryti komandą, kad būtų pasiruošusi kaip įmanoma geriau, kažkokio kitokio nusiteikimo nėra.
– Antroji vieta geriausio Eurolygos trenerio rinkimuose pridėjo pasitikėjimo?
– Tikrai neatėjau užimti kažkokios vietos trenerių rinkimuose. Malonu būti minimam tarp tokių pavardžių, bet čia yra visos organizacijos, visų žaidėjų, trenerių štabo nuopelnas. Ačiū visiems, kurie prisidėjo, bet tikrai siekiame ne šito tikslo.
– Šarūną Jasikevičių pats ne kartą esate vadinęs mokytoju. Lyginama žaidimo sistemos ir panaši darbo metodika, bet kokį didžiausią skirtumą matote tarp savęs ir kolegos?
– Tai čia ne aš turiu žiūrėti skirtumus, kiti turi vertinti. Aš matau daug panašumų, nes ten ir buvau, ir viską mačiau, užaugau kaip treneris. Normalu, kad tų panašumų yra nemažai.
– Sakote, kad nusiteikimas išlieka nepakitęs, bet ar ši pasiruošimo savaitė buvo kitokia nei viso sezono metu?
– Visų pirma tai, kad turėjome savaitę laiko be Eurolygos rungtynių. Bet šiaip viskas panašiai. Aišku, daug fizinio parengimo treneris Justas padėjo, nes jis mato, ką mes norime daryti. Bendraudami su juo bandėme paruošti komandą. Kaip pavyko, stebėsime. Turėjome dvejas LKL rungtynes, viską derinome, skaičiavome, žiūrėsime, kaip pavyko.
– O iš žaidėjų pusės treniruotėse jaučiasi dar didesnė koncentracija ir užsivedimas?
– Nežinau, negaliu pasakyti, kad smarkiai, kadangi fokusas visą laiką buvo. Šiandien dar turėsime treniruotę, gal pasijaus, bet didelio skirtumo kol kas nematau.
– Žvelgiant į taktinę dvikovą su Šaru, kiek per pastarąją savaitę buvo apmąstymų, kad jis galvos, jog aš galvosiu, kad jis galvos taip ir panašiai? Kiek buvo permąstymų, kurių nebūtų prieš kitas komandas?
– Yra kažkur, kad galvojame taip ar taip. Bet kaip ir sakiau, kuo norėsi gudriau, tuo daugiau supainiosi savo komandą. Turime koncentruotis į tuos paprastus, elementarius dalykus, bet juos turi padaryti gerai. Padarysi kažką labai gudraus, bet jei nedarysi gerai elementarių dalykų – nieko nebus. Reikia koncentruotis į kitus dalykus.
– Sutiktumėte su mintimi, kad atkrintamosiose varžybose galutinį žodį vis tiek labiau sprendžia žaidėjai, o ne treneriai?
– Visuomet žaidėjai lemia viską. Jie žaidžia aikštelėje, jie yra pagrindiniai. Yra nusiteikimas, pasiruošimas, plano vykdymas, bet vis tiek viskas priklauso nuo žaidėjų. Jeigu jie supranta, ko nori treneris ir jie tai pildo, tada yra dar didesnės galimybės laimėti.
– Š. Jasikevičius jums parašė po paskutinių reguliariojo sezono rungtynių, ar nuo to laiko dar kažkoks kontaktas buvo, ar palaikote atstumą?
– Nebuvo.
– Talenas Hortonas-Tuckeris buvo varžovų lyderiu visą reguliarųjį sezoną, tačiau jis neturi Eurolygos atkrintamųjų varžybų patirties. Ar jis išlieka pagrindiniu fokusu gynyboje, ar kažko tikėsitės iš labiau patyrusių žaidėjų?
– Tikrai yra ne tik jis vienas. Žinau, ką jis gali, ką jis moka, kokio tipo, kokio lygio žaidėjas yra. Vis tiek yra ir patyręs, ir NBA žaidęs, ir šitas situacijas žino. Tad tikrai bus pasiruošęs, norės įrodyti. Žinau ir komandą „Fenerbahce“, kad jie visi bus pasiruošę su visai kitokiu nusiteikimu, nei buvo reguliariajame sezone. Negalime koncentruotis į vieną žmogų. Turime žinoti, kas ką gali, kokias stiprybes turi. Yra daug gerų žaidėjų, kur bus ką veikti.
– Ruošiatės Nando De Colo sugrįžimui?
– Taip, prieš kiekvieną ruošiamės. Negalime išskirti vieno ar kito žaidėjo. Žinome jo stipriąsias ir silpnąsias savybes. Žmogus su patirtimi, laimėjęs ir žino, kaip tokiose rungtynėse žaisti. Tikrai duos jiems naudos.
– Pastarosiose rungtynėse Stambule S. Francisco buvo atkirstas nuo komandos, neišsimetė nė vieno. Kiek ruošiatės, kad jis buvo atjungtas ir likusi komanda turės dėti žingsnį į priekį.
– Daug komandų nori Cisco išimti iš mūsų žaidimo. Normalu matant jo skaičius ir įtaką komandai. Stambule antroje pusėje jis priėmė gerus sprendimus, jis viską supranta.
Nusimetė kamuolius, kiek padarė pats rezultatyvių perdavimų, kiek dar atliko ledo ritulio perdavimų. Man svarbiausia, kad būtų teisingi sprendimai – pataikysime ar nepataikysime yra kitas klausimas. Tikrai ruošiamės ir šnekame su juo. Jis ir pats supranta, kad jį dengs dideli fiziški žmonės ir norės, kad kiti nuspręstų rungtynių baigtį.
– S. Francisco liko antras MVP rinkimuose. Sutinkate?
– Nenoriu daug išsiplėsti. Man jis yra MVP, man jis yra geriausias žaidėjas ir viskas. Sveikinimai ir Vezenkovui, jis tikrai vertas, atvedė komandą į pirmą vietą. Čia tik diskusijos. Pasikartosiu. Mes nežaidžiame, kad būtume pirmi trenerių ar žaidėjų rinkimuose. Mes norime daugiau.
– Kokia yra peties sumušimą besigydančio Maodo Lo situacija?
– Šiandien sportuos, žiūrėsime kokia bus situacija.
