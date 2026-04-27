Dar dvi NBA komandos atsidūrė ant sezono prarajos krašto

„Trail Blazers“ namuose 93:114 (25:23, 33:18, 16:33, 19:40) neatsilaikė prieš „San Antonio Spurs“ komandą.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai pasirodė De‘Aaronas Foxas, kuris surinko 28 taškus (7/9 dvit., 4/8 trit., 2/4 baud.), 6 sučiuptus kamuolius ir 7 rezultatyvius perdavimus.
Victoras Wembanyama prie pergalės pridėjo 27 taškus (8/13 dvit., 1/4 trit., 8/8 baud.), 11 atkovotų ir 4 perimtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus ir net 7 blokuotus metimus.
Portlando gretose išsiskyrė Deni Avdija su 26 taškais (6/11 dvit., 2/3 trit., 8/9 baud.), 7 atkovotais kamuoliais ir 3 rezultatyviais perdavimais.
Serijoje iki 4 pergalių „Spurs“ pirmauja 3:1.
Tuo tarpu „Boston Celtics“ išvykoje 128:96 (34:18, 22:20, 39:36, 33:22) sutriuškino „Philadelphia 76ers“ krepšininkus.
Nugalėtojams Paytonas Pritchardas pelnė 32 taškus (6/9 dvit., 6/12 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Jaysonas Tatumas prie pergalės pridėjo 30 taškų (3/6 dvit., 5/10 trit., 9/9 baud.), 7 atkovotus kamuolius ir 11 rezultatyvių perdavimų.
Pralaimėtojų ekipoje Joelis Embiidas surinko 26 taškus (8/15 dvit., 1/6 trit., 7/9 baud.), 10 sugriebtų kamuolių ir 6 rezultatyvius perdavimus.
„Celtics“ serijoje iki 4 pergalių taip pat pirmauja 3:1.
Savo gyvavimą dar tęsia „Houston Rockets“ ekipa, kuri namuose ir be Kevino Duranto 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31) nugalėjo „Los Angeles Lakers“.
Hiustono gretose išsiskyrė Amenas Thompsonas, kuris surinko 23 taškus (10/16 dvit., 3/3 baud.), 4 sugriebtus kamuolius ir 7 rezultatyvius perdavimus.
Sėkmingiausiai „Lakers“ ekipoje pasirodė Deandre Aytonas, kuris pelnė 19 taškų (9/12 dvit., 1/1 baud.) ir atkovojo 10 kamuolių. Tiesa, aukštaūgis rungtynes baigė anksčiau, kadangi gindamasis prieš Alpereną Šenguną krepšininkas iš Bahamų vožtelėjo turkui į galvą, už ką buvo išvytas iš rungtynių.
Los Andželo klubas vis dar rungtyniauja be Luka Dončičiaus ir Austino Reaveso, kurie vis dar gydosi traumas. Bet ir be jų „Lakers“ pirmauja serijoje 3:1.
Portland Trail BlazersSan Antonio SpursPhiladelphia 76ers
Rodyti daugiau žymių